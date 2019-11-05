四中全會決定全文　倡提高特區治理水平　强化執法力量

政府修訂《逃犯條例》，再加上警方處理示威手法受到反修例者強烈批評，令特區政府陷入近5個月的政治風暴，街頭示威衝突延綿不絕。中共中央19屆四中全會早前通過關於「推進國家治理體系和治理能力現代化」的決定中，今日發表決定全文，在提及港澳部分中表明，要提高特別行政區依法治理能力和水平，又稱「支持特别行政區强化執法力量」。 全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，該份決定文件的內容，反映特區政府在近期反修例風波中「止暴制亂能力不足」。他認為，特區不但因基本法23條未立法，而沒有足夠法律手段止暴制亂，同時政府內部亦缺乏危機感，對暴亂性質認識不足，內部缺乏協調，令警方予人孤軍作戰之感。 林鄭月娥今（5日）在北京見記者時，就提到日前獲國家主席習近平接見時，習支持特區政府遏止暴力工作，而特區也一直按照《基本法》原則和一國兩制要求，在法治的前提下處理暴力衝突，又稱看不到兩制原則有收緊情況。

劉兆佳表示，該份決定文件的內容，反映特區政府在近期反修例風波中「止暴制亂能力不足」。（資料圖片/林若勤攝）

中共十九屆四中全會早前通過有關國家治理體系和治理能力的相關《決定》，新華社今日公布有關《決定》的1萬8千多字全文内容。



其中在港澳部分提到，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為，又指堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高特別行政區自身競爭力結合起來。

決定續指，須完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，「提高特別行政區依法治理能力和水準」。

在「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度」方面，決定提出要健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度，支持特別行政區強化執法力量，堅決防範和遏制外部勢力幹預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

劉兆佳指，按照一般論述，回歸後香港理應納入國家治理體系，習近平在2017年也曾提到，而要完成該目標，需要透過國家憲法、《基本法》、中央全面管治權、特區高度自治權等一系列機制完成。然而，若從具體上理解該份文件中提及港澳的內容，則顯然看到近期的修例風波，已觸及「三條紅線」，即危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特區基本法，以及利用香港對內地滲透破壞。

他指今次反修例運動不止傳統反對勢力發難，激進分離主義勢力、外部勢力包括美國及其西方盟友，甚至台灣當局也參與其中，令香港成為國家安全的威脅。

至於中共中央要求提升特區依法治理水平。劉就認為，該點是反映香港特區除了缺乏國家安全相關法律外，港府在止暴制亂上，能力也有欠缺。他說，政府在處理修例風波時的危機感不足，對暴亂性質認識不夠，政府內部各部門也缺乏協調統籌，各樣支持政府的力量，也沒有在特區政府領導之下團結起來對付外部分裂勢力 和傳統反對勢力。

他又指，今次反政府勢力滲透到政府 不同部門，公務員亦舉起反對政府的旗幟，有些甚至參與到暴力抗爭行列，反映政府內部本身團結、紀律性不夠，而一直以來用來管理公務員的守則也曝露出問題。

他認為，該份中共中央文件顯示，中央需要更加積極運用手上權力止暴，包括從教育問題、媒體問題、青少年問題上，確立一套能夠保障國家安全的法律體系和行為機制。他不排除中央在這方面會發揮更重要作用，包括透過《基本法》附件三，將專門應對香港局勢的全國性法律在香港實施。

四中全會決定全文中有關港澳部分：

堅持和完善“一國兩制”制度體系，推進祖國和平統一

“一國兩制”是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。必須堅持“一國”是實行“兩制”的前提和基礎，“兩制”從屬和派生於“一國”並統一於“一國”之內。嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定，絕不容忍任何挑戰“一國兩制”底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。

（一）全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針。堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，把堅持“一國”原則和尊重“兩制”差異、維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高特別行政區自身競爭力結合起來。完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，堅持以愛國者為主體的“港人治港”、“澳人治澳”，提高特別行政區依法治理能力和水準。

（二）健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度。完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量。健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度，支持行政長官和特別行政區政府依法施政。完善香港、澳門融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，著力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神。堅決防範和遏制外部勢力幹預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，確保香港、澳門長治久安。