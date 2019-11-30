新華社時評稱　支持《香港人權與民主法案》會成為歷史罪人

美國正式通過《香港人權與民主法案》，新華社發表評論文章，稱「反中亂港份子」公然勾部外部反華勢力，不惜損害700多萬香港市民乃至14億中國人民的共同利益，置中華民族大義於不顧，成為徹徹底底的歷史罪人。

稱以法律之名勾結美國反華勢力

新華社題為〈出賣香港和國家利益者終將受到歷史懲罰〉，表示5個月來反中亂港份子慫恿和鼓動之下，香港社會法治崩壞、秩序喪失。文章形容反中亂港份子已完全放棄身為中國人的底線與尊嚴，寧願以損害香港和國家利益的方式向外國主子交上「投名狀」，以法律之名勾結美國反華勢力行亂港之實。文章稱，這種挾洋自重的卑劣手法不僅為所有真正熱愛香港的人所鄙棄，更為自身貼上「賣身求榮」的標籤。

指人權法案直接打擊香港根基

新華社表示，有反對派政團歡迎《香港人權與民主法案》，並稱法案正式生效後香港的國際金融中心地位並非理所當然。文章指該法案直接打擊了香港賴以生存和發展的根基，對香港百害而無一利。

文章指，「反中亂港份子們還妄稱，特區政府有責任讓國際社會信納『一國兩制』在香港得以真正落實，香港人的人權真正得以保障。」文章表示，自回歸中國以來，香港人獲得了前所未有的民主權利和自由，「一國兩制」更得到了充份貫徹與落實，香港20多年來的繁榮與發展就是最好的明證。

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稱目的是要牽制中國發展

新華社續指，修例風波發生以來，美國及西方反華勢力對香港事務粗暴干涉的實質就是要搞亂香港，他們暴徒打氣的直接目的，就是以香港為犧牲品干涉中國內政牽制中國發展。反對派則在這套陰險圖謀中裡應外合，以「攬炒」等口號為敵對勢力鼓與呼，並不惜到處奔走串聯反華力量向國家施壓，口口聲聲以「香港人」自居的背後，實質上卻是在徹底出賣香港利益。

文章最後稱，香港是中國的香港，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。反中亂港份子妄圖利用國際反華勢力對國家施壓的圖謀，級將只是螳臂擋車的小醜行徑，香港絕不會就此而沉淪，節操喪盡的民族敗類卻必然會被掃進歷史的垃圾堆中。