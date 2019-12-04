【立會選舉】建制派新東直選打守勢波　擬只派三隊出戰

建制派在區議會選舉大敗，流失大量地區樁腳，連帶影響明年立法會選舉部署。其中在新界東地方直選，據聞建制派計劃以穩守為主，力保現有三席已算達標，現屆三名議員包括民建聯陳克勤、葛珮帆、新民黨容海恩，料繼續爭取連任，意味曾兩度參選新東但落敗的工聯會鄧家彪，可能無緣披甲上陣。

工聯會鄧家彪曾兩度出戰新界東直選。（資料圖片）

新界東選區一向是民主派票倉，目前新界東有9個議席中，民主派對上兩屆均取得當中6席。建制派在2016年派出四隊參選，即民建聯兩隊、工聯會及新民黨各一隊，最終轉戰直選的工聯會鄧家彪得票約27000票落選，他去年以「工聯會、民建聯」雙牌頭參加立法會新東補選，亦不敵新民主同盟的范國威。

建制派在區選崩盤式落敗，新界東幾乎全軍盡墨，民建聯僅在沙田區議會取得一席，工聯會、新民黨及公民力量全數敗陣，大批地區樁腳一夜間消失，明年立法會部署亦要踢穩陣波。有工聯會中人指，雖然建制、泛民在區選得票維持四六比，但今次區選投票率高得驚人，民主派選民大幅增加，即使建制得票有增長亦難以招架。

該工聯中人指，相信未來一年民主派會繼續炒作政治事件，建制派對選情悲觀，立會選舉部署無可避免要傾向保守，「輸少當嬴」，故較大機會在新東只派三隊出戰，而三名現任議員料爭取「冧莊」，工聯會未必有位置出選，或只能無奈說一句「顧全大局」。

民建聯陳克勤料續爭取在新界東連任。（資料圖片）

方國珊足以左右選情

有民建聯中人分析，新界東幅員廣闊，不如新西般各區人口結構分明，難以很有系統地「完美配票」，例如葛珮帆集中在沙田一帶拉票，但也有一些屬於陳克勤的北區票流入。葛珮帆在2016年立法會選舉得票約58000票，比當選門檻多出約一萬票，但該黨中人指明年換屆以穩守為主，派三隊出戰較有勝算保證。

值得注意的是，走「中間路線」的西頁區議員方國珊可能左右選情，她過去多次參戰新東均告落敗，但得票一次比一次多，其中去年新東補選收穫6萬多票，若再戰新東直選，有可能扯走建制派選票，倘當選不成，反有機會「攬炒」。