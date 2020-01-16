【答問會】林鄭為何獲泛民「放生」毋須腰斬？建制敗選怨氣大爆發

行政長官林鄭月娥今日（16日）出席立法會答問會。在近日政治氣氛仍然劍拔弩張、連短問短答都可能抽起之下，外界關心今次答問會會否再因泛民主派阻撓而腰斬，而最終並沒有發生。 今次林鄭表面上獲「放生」，答問會毋須腰斬，但其實只是泛民一次策略上的改變，通過多次打斷發言及指罵，繼續削弱林鄭權威，亦因如此，多名泛民議員被主席梁君彥逐出會議廳。 答問會順利進行，建制派亦乘機宣洩對港府施政失誤導致區議會選舉大敗的滿肚怨氣，工聯會何啟明更加明言：為何10項民生政策不在11月24日（區選投票日）前推出呢？

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泛民表面「放生」答問會 批評內容仍尖酸

特首答問會向來是泛民向林鄭表達不滿的場合，在去年10月16日施政報告期間，多名泛民議員在會上叫囂抗議，甚至在林鄭後方投影「五大訴求，缺一不可」字句，導致無法在會上宣讀施政報告。林鄭上任之時為加強行政立法關係，增加每月的短問短答時間，但特首辦去年12月表示「重新考慮」是否還出席。外界自然關注在這種氣氛下，行政長官答問會是否能夠開始，最後出人意表，答問會照常進行。

今次泛民表面上放林鄭一條「生路」，但「攻勢」一點也不弱。在會上，泛民多次叫囂打斷發言，並利用規程問題挑戰梁君彥的決定、批評林鄭說謊，郭家麒、陳志全、朱凱廸在答問會開初，已因強烈抗議被逐。

泛民議員對林鄭的批評內容也相當尖酸。鄺俊宇指「地獄就留咗好多位畀你，拎盤水照下個自己樣啦」，又怒斥林鄭是「賣港賊，成日扮委屈」；楊岳橋嘲諷林鄭對台灣蔡英文總統「神助攻」，令後者由黨內初選都未必能贏變成大勝連任，又舉牌指她不知「醜」字如何寫；尹兆堅更問林鄭「你幾時死」。

如果泛民逼使答問會無法舉行，以上「狙擊」林鄭的字句便無法出現媒體之前，故泛民是刻意讓答問會如期舉行，改以責罵向林鄭施以攻勢。

林鄭在答問會中，既受泛民攻擊，亦受建制質疑。（余俊亮攝）

何啟明：為何不在區選前推民生措施？

答問會幾經波折也如常進行，建制派的問題也並非清一色只問民生政策或「止暴制亂」類內容，也有部分問題針對林鄭的政治責任，甚至可以說是對港府施政失誤導致建制區選大敗的怨氣大爆發。工聯會何啟明在剛過去的區議會選舉中連任失敗，向林鄭提問前日推出的民生政策時，非常直接地問道：「好多建制派兄弟姊妹都想託我問你，點解呢啲措施唔喺11月24號之前提出嚟？」

臨近產子的新民黨容海恩也來補上一刀，指修例風波中，林鄭和政府團隊需負上最大責任，但看不到任何解民怨的措施，又引述前特首董建華在2003年面對沙士、經濟問題時，也帶領政府團隊減薪10%，她問林鄭會否帶領團隊減薪，令市民消消氣。她又批評政府在是次風波完全無人問責下台，又不願意減薪，反問林鄭如何向公眾交代。