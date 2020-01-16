林鄭：不接受警暴說法　若一國兩制消失或由年輕人一手造成

特首林鄭月娥今早（16日）到立法會出席答問會，多名泛民主派議員質問林鄭有關過去七個月反修例風波中，警方的執法問題。林鄭強調，不接受有人形容過去七個月有出現「警暴」，又稱警隊是執法機構，為香港多次贏得最安全城市的美譽，「若無人犯法，警察又點會執法？」 林鄭又透露，監警會將於提交首階段審視報告，獨立檢討委員會的籌備工作亦已接近完成，期望下月公布。

特首林鄭月娥今早（16日）到立法會出席答問會，多名泛民主派議員質問林鄭有關過去七個月反修例風波中，警方執法問題。(余俊亮攝)

公民黨楊岳橋今早發言時批評，林鄭利用100億元推出10項民生紓困措施，為自己「買贖罪券」，又指她「一方面說要重建法治，但另一方面則對警暴視而不見，知唔知個醜字點寫？」

林鄭回應時強調，不接受有人形容過去七個月有出現「警暴」，又稱警隊是執法機構，為香港多次贏得最安全城市的美譽，「若無人犯法，警察又點會執法？」她續指，當有人用越來越多的暴力犯法時，警察只可按警務處的指引，用最低及合適的武力回應。

林鄭形容暴力「日益猖獗」，近幾個月來不斷有人醜化、抹黑及「妖魔化」香港警隊，目的是要削弱警隊的執法能力，「最鍾意見到嘅就係打算犯法嘅人」。她最後呼籲社會必須要支持警方嚴正執法，才能保持香港的穩定及安全。

公民黨楊岳橋發言時批評，林鄭「一方面說要重建法治，但另一方面則對警暴視而不見，知唔知個醜字點寫？」(余俊亮攝)

林鄭其後在回應民主黨尹兆堅提問時，再度力撐警隊，強調「我地職責係保護全港市民，執法機構正正係保護市民，有市民受暴徒惡意攻擊，有商店受損毀，要政府及執法機關提供保護」，又提到有人被「私了」及起底恐嚇。她指自己從來無敵視年輕人，「本人非常愛護青年人」，去年施政報告提出多項協助青年人置業、就業的措施。林鄭表示，非建制派每次開口講警暴及解散警隊，「對香港傷害非常大」。

民建聯蔣麗芸自稱「代表香港年輕人」提問，指許多年輕人在過去7個月爭取民主自由，令很多人感到大惑不解，甚至世界上很多人都不明白，「難道香港沒有民主自由」，後來知道原來年輕人是擔心在2047年後一國兩制不能維持，會變為一國一制，問林鄭如何保障一國兩制。林鄭回應指只要堅持貫徹一國兩制的方針，維護一國之本，尊重兩制差異，就有足夠理由相信，一國兩制便「有機會」行穩致遠，2047年後都不會改變。

她又說，大部份年輕人都是香港回歸後出生，一國兩制確保了他們在成長的過程中，有相對繁榮及穩定的環境接受教育及就業，呼籲大家珍惜這個非常有效的制度，不要因為一時「誤會」，欠缺對一國兩制及《基本法》的理解，破壞這個重要原則和方針，否則年輕人擔心日後會出現的情況，「可能係由佢哋一手造成」。

鄺俊宇要求林鄭在成立獨立調查委員會後，履行選舉承諾鞠躬下台。(余俊亮攝)

民主黨鄺俊宇發言批評，林鄭過去半年令很多年輕人「受傷、流血、被捕，甚至喪命」，但她卻諉過於人，將責任推卸給年輕人，除了香港市民外，還有部份建制派人士，甚至連警隊都不滿她。鄺俊宇形容林鄭是「攬炒之母」、「滿手鮮血」、「官到無賴膽自大」。

鄺俊宇要求林鄭在成立獨立調查委員會後，履行選舉承諾鞠躬下台。林鄭回應說，會繼續履行行政長官的責任，認為反修例事件已經衍生出很多暴力問題，再糾纏下去只會令社會內耗、令市民受傷害，希望大家珍惜法治。