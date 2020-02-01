【武漢肺炎】屯門跳舞大媽疑戴CSI口罩　市面未有公開發售

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐本港，市民四出搶購口罩，甚至不惜通宵冒著寒風排隊。而政府內部的口罩供應，是由懲教工業組（Correctional Services Industries）中的成年女性在囚人士生產，口罩會印有 CSI 字眼以作辨識，只供衛生署、食環署及消防等部門使用，市面上未有公開發售。 但今日（1日）網上流傳一組圖片，指於屯門公園的跳舞大媽配戴着CSI口罩，《香港01》記者正就此事向物流署查詢。

CSI 口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，每月可以生產100萬至125萬個，以成本價向政府供應，市面上未有公開發售。（資料圖片）

CSI 口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，每月可以生產100萬至125萬個，以成本價向政府供應，市面上未有公開發售。因應市面上的口罩供應短缺，社會一直有聲音要求政府派發內部口罩儲備，惟政府一直無動於衷，有醫護前線亦透露醫院防疫工具供應開始緊張。

屯門公園今日再現跳舞大媽的身影，引起大批街坊不滿並聚集。高登討論區facebook專頁今日有屯門公園直播片段，下午專頁貼出多張高清照片，指有部分大媽疑似配戴着由懲教署生產的口罩，圖片清晰可見，大媽的口罩明確印有CSI字樣。有網民質疑有政府人員知法犯法私下取用或販賣公用口罩，要求政府交代。

《香港01》記者正就此事向物流署查詢。

據了解，在疫情爆發前，部份政府轄下單位例如康文署轄下體育館、醫管局轄下醫院，均備有少量口罩讓市民使用，未知上述被拍到的口罩是非法流出，還是有人多取口罩自用。