5年前向林鄭示威　長毛3人今登報歉　CY嘲邪不勝正　梁：清者自清

前立法會議員梁國雄，黃大仙區議員譚香文及人民力量成員譚得志於2015年，在星島集團舉辦的校際辯論比賽中，向時任政務司長林鄭月娥示威。集團事後向三人發律師信及民事入稟向三人民事索償157萬。 三人今日(6日)在報章刊登道歉聲明，梁國雄回覆《香港01》查詢時指「件事已settle down(和解)咗」，不會再作回應。前行政長官梁振英在facebook轉載梁國雄等人的道歉聲明，指他們「邪不勝正」，對此梁國雄僅回應「清者自清，濁者自濁」，又指現時疫情緊急，無暇糾纒。

前立法會議員梁國雄，人民力量成員譚香文及譚得志於2015年，在星島集團舉辦的校際辯論比賽中，向時任政務司長林鄭月娥示威。星島指三人嚴重影響活動進行，就事件報警查究，集團轄下的《星島日報》及《英文虎報》又發律師信及民事入稟向3人索償最少157萬，另要求法庭下令禁止3人再現身星島新聞集團舉辦的活動。

三人今日在報章刊登道歉聲明，稱「對星島新聞集團、嘉賓、參賽者、得獎者、工作人員、觀眾及學生造成的不便，我們謹此致歉」。

除了星島新聞集團向三人民事入稟外，梁國雄及譚得志因事件被票控違反《文娛中心規例》，兩人被裁定妨礙罪成，各判監7日，譚獲緩刑1年。經上訴後，高院上週改判罰款3,000元。