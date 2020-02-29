【逃犯條例】去年6月至1月共拘7165人　理大攻防戰單日拉過千人

立法會議員朱凱廸在Facebook表示，昨日（28日）收到保安局書面回覆，指由2019年6月9日至2020年1月23日，每日拘捕的抗爭者合共7,165人。其中11月18日當天拘捕了1,071人，為單日最高拘捕人數。拘捕人士中，392人獲無條件釋放。

反修例風波席捲全港。（資料圖片）

去年如火如荼的反修例運動導致大量示威者遭到拘捕，保安局昨日回覆立法會議員朱凱廸的書面查詢，列出由2019年6月9日至2020年1月23日每日拘捕的抗爭者數字，合共有7,165人。

「7.21」至今兩人被捕

其中11月18日當天當局拘捕了1,071人，為半年來最多的單日拘捕數字，料主要是參與理工大學「圍城戰」的示威者。另外2020年1月1日元旦遊行中，當局亦拘捕了351人，是第二多拘捕人次的日子。

至於備受爭議的「8.31」太子站事件當日，以及「7.21」元朗站事件，則分別有88人和兩人被捕。

保安局指出，在7,165人中，「1,154人已經或正在進行司法程序，6人經警方警誡後釋放，392人獲無條件釋放，5,613人的案件仍在調查中（包括保釋候查和拒絕保釋後被釋放候查）」。