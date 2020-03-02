【新冠肺炎】檢測中心澄清無作重用蒸口罩結論　蔣麗芸：唔信就罷

民建聯立法會議員蔣麗芸一直提倡市民可重用經高溫蒸氣消毒的口罩，言論雖惹來醫生群起反駁，但她為證明方法可行，委托香港標準及檢定中心就蒸口罩進行測試，將5個微粒過濾效率（PFE）超過95%的口罩在攝氏100度高溫下蒸10分鐘，根據美國ASTN F2299標準測試，發現平均過濾力僅下跌0.11%。蔣麗芸昨公開報告內容，稱測試證明口罩經蒸氣高溫消毒後，不會破壞結構，可以重用。 事隔一日，香港標準及檢定中心今日（3日）即發「割席」聲明，不點名指「一名市民」上月委託中心「蒸口罩」，測試口罩的微粒子過濾效率（PFE），強調PFE只是檢驗口罩安全標準的其中一個內容要求，又稱報告沒有作出任何結論。 蔣麗芸回應查詢時表示，口罩經高溫消毒，已有一定效用，「一百度之下人都死」，重申「唔信就罷」，又批評衛生防護中心揶揄她的帖文是「低級趣味」。她今日會去信食物及衛生局局長陳肇始，建議政府就重用口罩進行全面測試。

檢測中心：僅提供測試數據 無做任何結論

香港標準及檢定中心今中午在Facebook發聲明，指「一位市民」上月提供一些口罩樣本委託中心進行「微粒子過濾效率」(Particulate Filtration Efficiency, PFE) 測試，要求將樣本分成兩部分，一部分樣本不做任何處理，另一部分樣本放置在攝氏一百度下蒸十分鐘，對兩部分口罩的微粒子過濾效率 (PFE) 進行測試，分別記錄數據。

聲明指，現時市場上口罩大多是根據美國 ASTM F2100 標準，該標準要求評價一次性外科口罩是否符合規格，需要通過5項測試內容，包括細菌過濾效率測試 (BFE)；粒子過濾效率測試 (PFE)；壓差測試 (Delta P) ；合成血液穿透性測試;以及可燃性測試。

中心指，該「市民」委托就蒸口罩進行的微粒子過濾效率測試 (PFE) ，是判斷該口罩是否有效過濾微粒子例如塵埃，是安全標準的眾多測試要求中的其中一個內容要求。又指該測試報告只涉及提交的樣本，中心僅提供測試數據而沒有作出任何結論。

蔣麗芸：邊度有新冠病毒畀我化驗？

蔣麗芸回應查詢時表示，該檢測報告確實只得微粒子過濾效率（PFE）一項測試，未進行其餘四項測試，她反問「邊度有新冠病毒畀我攞去化驗？」對於蒸口罩效用，蔣麗芸重申「信唔信，唔信就罷」，又指口罩經高溫消毒，已有一定效用，「一百度之下人都死啦！」

她又批評衛生防護中心昨日的改帖文是「低級趣味」，稱一向不介意被反對派侮辱，但衛生防護中心作為政府部門，有正經事不做，「浪費納稅人公帑」，強調向提供口罩市民是政府責任。政府官方Telegram「香港抗疫資訊頻道」昨日出文，強調所有外科口罩都是即用即棄，並引用前立法會主席曾鈺成當年向Ann姐講的金句：「建議考慮少啲講啲冇乜用嘅說話。」

蔣麗芸下午發新聞稿，指早前曾自費就口罩進行過濾效率測試，還包括細菌、壓差、合成血液穿透性、可燃性測試等。蔣麗芸認為在疫情之下，政府應積極想方設法，包括透過全面測試探討口罩可否重用及如何重用，藉此幫助市民解決口罩不足問題。