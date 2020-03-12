【新冠肺炎】下月或復課　教聯會設兒童口罩生產線　日產20萬個

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布，中學文憑試如常於本月27日展開，中小學及幼稚園則不早於4月20日復課。 教育工作者聯會今日（12日）召開記者會，宣布已搜羅15萬個口罩支援教育界防疫，下周將以網上抽籤的形式，供會員購買1盒成人口罩，並附贈2包兒童口罩及1包抗疫包，讓教師轉送給校內工友及學童，名額共1千個。 此外，教聯將聯同有心人在本地開設口罩生產線，預計於4月投入生產，每日將生產20萬個兒童口罩。

教聯會主席黃錦良建議分階段復課，下月中學先行。（余俊亮攝）

2條全自動化口罩生產線 4月投產

中小學及幼稚園或將於復活節假期後復課，教聯會近日收到不少校長反映，雖然教育局早前發放了防疫津貼，但由於口罩價格高企，學校難以按照局方「價低者得」的原則採購口罩。

為支援學界防疫，教聯搜羅了15萬個口罩，推出「教育界攜手抗疫121 Plus」計劃，將提供1千個名額，會員下周可以網上抽籤的形式登記，購買1盒50個的成人口罩，附贈2包各10個的兒童口罩及1包10個口罩的抗疫包，供教師轉贈有需要的學生及工友。另外教聯亦會為500間學校，提供共5萬個口罩及1千支搓手液，作應急之用。

為了應付復課後學童對口罩的長遠需求，教聯已聯絡到有心人，在本地開設2條全自動化的口罩生產線，預計於4月投入生產，每日將生產20萬個兒童口罩，正在研究讓學校優先訂購的方法。

教聯會副主席鄧飛。（余俊亮攝）

黃錦良：復課應分階段進行 中學先行

教聯會主席黃錦良批評，教育局對學界口罩短缺的問題坐視不理，只著聯會自行處理，會再向當局反映學校的訴求。對於復課安排，黃錦良指學界對分階段進行有初步共識，建議應先讓中學復課，小學延至5月復課，幼稚園則再押後。為免午膳期間有交叉感染的風險，黃錦良建議學校應先改為半日制，局方亦應聽取專家意見，確保疫情不會在學校擴散。

對於網上流傳照片，考評局派發予文憑試考生的口罩極薄，教聯會副主席鄧飛稱未有收到有關投訴，其學校收到的口罩質量亦無問題。黃錦良則指，局方有責任確保考生收到足夠的口罩，教聯亦會提供協助。