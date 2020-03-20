【新冠肺炎】香港快運暫停運　譚文豪：失望零支援　陳帆：正討論

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，多間航空公司受影響，香港快運今日（20日）宣布，將由3月23日起至4月30日，暫時停止所有航班營運，以維持業務及團隊運作。運輸及房屋局局長陳帆見傳媒時被問到，會否為航空業提供津貼，陳帆未有正面回答，只表示機管局已提供涉款16億元的支援，政府正與機管局深入討論其他可行的措施。 公民黨立法會議員譚文豪形容，現時業界進入了冰點，對於政府一直對航空業零支援感到失望。

香港快運今日宣布，將於3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運。

香港快運今日宣布，將於3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運，行政總裁吳潔文形容是非常艱難的決定，但為了確保資金充裕以維持業務及團隊運作，有必要推行此項措施。

陳帆表示，為了防止疫情擴散，多個國家均實施了不同入境限制，航空人流需求大幅下降，全球航空業均受波及，對快運暫時停運的背後原因表示理解，政府會密切留意有關情況。被問到政府會否考慮為航空業界提供支援，陳帆指機管局早前已推出了、涉及16億元的一系列支援，政府亦正與機管局深入討論其他措施，以協助機場內的營辦商繼續生存。

譚文豪指，快運停運並非意料之外，形容現時業界不只是冰河時期，更是進入了冰點，對於政府一直對航空業零支援感到失望。譚文豪指出，航空公司的營運費用高昂，每次降落的費用為2萬元，一日的泊機費則為1萬元，以快運擁有19架飛機為例，每日的開支至少高達19萬元；而機管局在客流量大減9成的情況下，只只為租戶減租2成，對商戶災難式的經營狀況幫助不大。

嶼巴士未申請削班次 陳帆：已發出警告

新大嶼山巴士在未有向運輸署申請的情況下，上星期公布削減7條路線班次，陳帆對此表示遺憾，運輸署已向有關公司發出警告。陳帆指出，在疫情下政府非常重視公共交通配套，以確保市民的出行不受影響，並有足夠的社交距離，公共運輸公司應確保每班班次的上載率不超7成。