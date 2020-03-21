【新冠肺炎】葉劉倡「封城」：禁所有非港人入境　關閉娛樂場所

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，早前因急事曾往珠海的行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，需要自我隔離14日，她今日（21日）表示，自從珠海回港後，今日已是在家自我隔離第三日，又說近日不斷收到各方問候，感謝大家關心。 葉劉稱，香港疫情愈趨嚴峻，近日確診個案急升，質疑為何特區政府在此關鍵時刻仍未果斷「封城」？她解釋，「封城」即是效法其他國家或地區採取更嚴厲的防疫措施，包括禁止所有非香港居民入境，並且要求關閉酒吧等娛樂場所。

葉劉透露，建制政圈內不少人正探討能否要求非緊急服務的機構及商戶暫停營業。（資料圖片）

葉劉在Facebook表示，《基本法》第48條（4）列明，「香港特別行政區行政長官行使下列職權：決定政府政策和發佈行政命令」。但她指，此條例雖然賦予行政長官相關權力，但回歸廿二年至今，從未有行政長官使用此條例，香港在普通法的法律基礎制度下，此條例亦不知如何行使。

應禁止非港人入境 要求非緊急服務機構及商戶暫停營業

但葉劉表示，正如食物及衞生局長陳肇始所說，會不斷審視疫情發展，亦不排除加強現行措施，包括禁止非港人入境，她指出，隨著確診個案不斷增加，本港醫療系統將難以負荷，質疑為何港府不效法外國元首，及早採取一系列緊急措施，禁止沒有居留權的人士入境，並立刻要求非緊急服務的機構及商戶暫停營業。她舉例指，美國及歐洲多個疫情嚴重的國家，亦早已採取相關措施。

葉劉透露，建制政圈內不少人正探討此問題，而她們明白此舉雖然對經濟打擊甚大，但強調「長痛不如短痛」，認為相關措施能減低社區傳播，遏制疫情，讓香港早日走出困境。

「Chinese Virus」或「武漢肺炎」明顯刻意歧視及挑起仇恨中國人

對於美國總統特朗普近日談及疫情時，不斷重複強調是「中國病毒」（Chinese Virus），引來爭議，葉劉表示，雖然素來有些疾病或與地區掛勾，例如「香港腳」、「西班牙流感」、「西尼羅河病毒」(West Nile virus)等，但世衛已將病毒定名為「Covid-19」，消除一切不必要的歧視。她認為有部分人依然將病毒稱為「Chinese Virus」或「武漢肺炎」，明顯是刻意歧視及挑起仇恨中國人，因此社會應該對這些帶有歧視性的稱說，提出反對。