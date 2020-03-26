【新冠肺炎】倡港鐵票價減半3個月　田北辰預言會有好消息

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情持續，受疫情影響各行業經濟重創，大批市民面臨失業或被迫放無薪假的情況。實政圓桌立法會議員田北辰向港鐵建議，為減輕打工仔在交通運輸上的經濟負擔，於4月至6月提供車費及月票半價回饋，並預言「應該都會有好消息」。

田北辰倡港鐵票價減半3個月。（資料圖片／林若勤攝）

田北辰指出，面對經濟下行，部分未能在家工作的打工仔，在交通運輸上面對一定的經濟負擔，認為港鐵作為公營機構，應在此時為市民提供優惠共度時艱。田北辰早前已向政府及港鐵提出，由4月起為市民提供車程及月票半價的回饋，以幫助社會度過疫情帶來的困難。田北辰相信，政府樂意發揮大股東的身份促成此事，重點是港鐵管理層是否同意，但就預言「應該都會有好消息」。

被問到港鐵於今年錄得虧蝕，減價會否有困難，田北辰就強調港鐵收入主要來自沿線的地產項目，以7條正在興建或剛啟用的新線路估計，沿線的物業發展「夠港鐵回饋10年」。

田北辰早前已向政府及港鐵提出，由4月起為市民提供車程及月票半價的回饋，並預言會有好消息。( 翟睿敏攝)

倡以郵輪作中轉檢疫站

田北辰又提到，歐美等地疫情漸超大中華地區，擔心容許由該等地方返港的港人，在家中檢疫有一定風險。他建議參考意大利的做法，將郵輪設為中轉站，所有無病徵的返港人士需先上船進行快速測試，未被確診才可放行回家再作隔離，以確保潛在病者不會流入社區。他指，醫療船的設置簡單，只需將儀器搬上船上便可，市民可使用船上房間隔離及等候結果。