逃犯條例丨政府花247萬製7短片 3分鐘林鄭短片花103萬製作宣傳

在去年的反修例風波中，政府先後在社交媒體、電視及電台發布多條短片，呼籲市民與暴力割蓆。政府新聞處處長鄭偉源在回覆人民力量立法會議員陳志全的查詢中提及，政府在去年8月至今年1月合共推出7套短片及宣傳聲帶，製作費共247萬元、廣告費100萬元及海報印刷費7萬元。 其中，由特首林鄭月娥親自領銜演出的「珍惜香港這個家」3分鐘短片，共花費93.8萬元製作，以及10萬元宣傳，但政府卻沒有透露在電視台曾播放多少次。

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政府推出的7套短片及宣傳聲帶，分別名為「珍惜香港這個家」、「消息睇真啲」、「停止暴力回歸理性」等（詳情見另表）。政府新聞處表示，除了「消息睇真啲」外，其他宣傳短片已停止播放。

而政府新聞處自去年11月起，共製作了21條有關社會事件的「睇真啲·知多啲」1分鐘短片系列，有關總觀看次數約20萬次，製作費用約40萬元。至於宣傳歌曲「青紅皂白·清楚明白」則花費39萬元製作。

而政府去年底推出的添馬台Facebook專頁，主要用作發放最新的政府資訊及澄清謠言，鄭偉源回覆指，新聞處在此平台投放的宣傳費用約9.2萬元。

另外， 鄭偉源在回覆金融界立法會議員陳振英的查詢中表示，政府新聞網及其相關社交媒體平台由35位編採及技術人員管理， 2019至20年度營運開支約為2,975萬元。

鄭偉源回覆公民黨立法會議員楊岳橋查詢時指，自去年六月反修例風波起，政府共安排82次記者會及188次會見傳媒，主要在政府總部、新聞處及警察總部等舉行。

經民聯立法會議員劉業強關注，政府新聞處在2020至21年度計劃增加三個職位，協助舉辦多個大規模宣傳活動，包括「珍惜香港這個家」，鄭偉源回覆指，該三個新增職位的薪酬總預算開支為230萬元。