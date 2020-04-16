特首辦前新聞主任墮斃　網傳處長內部電郵：與工作無關　勿再討論

特首辦一名前新聞主任上月尾(3月30日)譚啟耀(Samuel)突然辭職，5日後於將軍澳景林邨墮樓身亡，引起社會及公務員關注。近日在討論區更出現多封疑為政府新聞處內部有關事件電郵，惹來熱議。 今日(16日)網上再有一封聲稱是政府新聞處處長發予員工的信件流出，內容主要是強調譚的死與工作壓力無關，並勸喻同事不要再繼續討論，「媒體及網上流傳的謠言毫無意義，只令認識死者及其家人徒添痛苦」。 《香港01》正向政府新聞處查詢有關電郵通訊是否真確。

死者譚啟耀(Samuel)。(網上圖片)

網上流出的信件，聲稱是新聞處處長鄭偉源發出的內部電郵，對Samuel的輕生感到震驚及悲痛，首長級立即與相關部組同事了解，以及向家屬提供協助，相關公務員提供輔導，強調譚啟耀的輕生與工作量無關，「我確認了全組人並無提出過不堪工作繁重之問題」。

信中亦提及分別於4月5日、9日及13日，由署名Katherine Kwong (CIO/DM)發出有關檢討員工管理的電郵，指任何部門及同事均可對管理持有不同的意見及看法，並有相關機制處理；同事如遇到任何問題及疑難，可隨時與上司討論，重申尊重及歡迎同事提出意見。