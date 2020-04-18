直播｜李柱銘、區諾軒、李卓人等10多人被捕　涉非法集結

警方今日(18日)突然高調拘捕多名泛民政治人物，包括民主黨元老李柱銘、前立法會議員歐諾軒及梁國雄、工黨李卓人、社民連主席吳文遠、民陣副主席陳皓桓等人，據悉被捕原因涉及非法集會及去年的反修例示威活動。

警方今日就反修例運動進行大舉搜捕，10多名民主派人士被捕。

區諾軒Facebook專頁早上發文，指區被警方上門拘捕，相信與去年八月反送中示威活動有關。目前未知被捕罪名，團隊已安排律師跟進，專頁指至今是區諾軒第三次遭到警方拘捕，他亦有一宗案件於下周五判刑。專頁又指民主黨元老李柱銘、民主黨立法會議員何俊仁亦同遭拘捕。

社民連今早在Facebook專頁表示，警察分別上門拘捕社民連主席黃浩銘、副主席梁國雄及秘書長吳文遠，另外之工黨李卓人亦被捕，原因為組織8月18日及10月1日兩次遊行，現正前往長沙灣警署。吳文遠則涉及參與及組織去年10月1日及10月20日的遊行，被捕往長沙灣警署。

立法會議員林卓廷早上亦在Facebook專頁確認，民主黨立法會議員何俊仁、資深黨員李柱銘、楊森、單仲偕、以及民陣副召集人陳皓桓遭警方拘捕。據了解，民主黨蔡耀昌中午時分亦在家被捕，而去年10月1日遊行的衣服、褲和鞋均被檢走，現被帶到大嶼北警署。據悉公民黨吳靄儀在下午亦被拘捕。

職工盟其後在Facebook專頁發文，指李卓人遭6名警方在上午約11時拘捕，指他於8月18日及10月1日組織未經批准非法集會，並搜查及帶走他曾於遊行中穿著的T-Shirt。職工盟其後發聲明，稱對強烈譴責當局行徑，形容是政治大清算，要求立即釋放所有被捕人士。民陣其後亦發表聲明抗議拘捕行為。

部分被捕人士被警方帶送到長沙灣警署。（廖雁雄攝）

社民連秘書長吳文遠被警方帶往長沙灣警署。（廖雁雄攝）