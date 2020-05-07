周浩鼎夫婦身份證號碼被「起底」　斥禍不及妻兒　梁志祥亦遭殃

自反修例風波以來，不少建制派人士及警員的個人資料被「起底」，民建聯立法會議員周浩鼎今日（7日）向傳媒表示，有telegram群組再次流傳自己的個人資料，今次更包括自己與太太的身份證號碼，直斥是政治恐嚇手法、「禍不及妻兒」，已報警處理。同樣被起底的梁志祥就指，民建聯多名元朗及屯門的社區幹事遭受同樣的對待，自言作為政治人物「預咗」，但不希望令家人要擔驚受怕。

周浩鼎及梁志祥向傳媒聲稱被「起底」，網上流出其個人資料。(翟睿敏攝)

周浩鼎指，今日有telegram群組流傳自己和梁志祥，以及多名民建聯社區幹事的個人資料，當中更包括他與太太的身份證號碼，批評有關行為極為缺德，並予以最強烈的譴責，已報案交由警方跟進。

周浩鼎稱，近日「黑暴」再現，擔心會陸續有其他「起底」行動，要求警方將涉案人士繩之於法，以作出阻嚇。梁志祥則呼籲，不要作出無聊及傷害他人的行為。

商經局擬資助9千萬元開拍電影

另外，周浩鼎及梁志祥今日聯同演藝界，包括藝人肥媽及玄學家司徒法正等，與商經局副局長陳百里會面，要求局方支援疫情下零工作的自由工作者。周浩鼎引述局方指，計劃為業界資助若10部電影開拍，每部電影資助900萬元，以幫助業內人士就業；另外提供1,000萬元資助劇本孵化。