郭榮鏗：23條立法建制不會再倒戈　民主派必須取得否決權

近日中央及建制派連番出手，敦促港府盡快就《基本法》第23條立法。立法會法律界議員、公民黨郭榮鏗在港台節目《給香港的信》中表示，23條立法來勢洶洶，現時的建制派不會站在香港人的一方，不用指望有人會像2003年般倒戈，因此民主派必須在9月的立法會選舉中得到過半議席，「取得否決權」。

去年6月9日，大批市民湧上街遊行反對《逃犯條例》修訂（民陣稱有103萬人；警稱最高峰24萬），但政府硬闖、建制派不阻止，因此郭榮鏗認為不能再指望建制派因應民意倒戈。（資料圖片/梁鵬威攝）

郭榮鏗形容，23條立法是一個「定時炸彈」，給予機會港府和北京以「國家安全」為名壓制異見人士。他憶述，2003年七一50萬人上街後，時任特首董建華堅持23條草案二讀，但時任自由黨主席田北俊倒戈之下被迫放棄，這是香港人第一次守住23條。到2019年，過百萬人上街反對《逃犯條例》修訂，特首林鄭月娥決意硬闖，此時建制派再無人做勸諫者，繼續支持政府，結果引爆後來的暴力衝突，最終修例是撤回了，但代價太過沉重，包括年輕人的性命和自由。

郭榮鏗指，今日的建制派對於北京「絕對忠誠」，不能再指望他們聽從香港人的意願，特區政府亦自恃有建制派在議會內的大多數，不用聆聽市民的意見，面對抗議只會更嚴厲的鎮壓。他認為，民主派應在立法會內取得簡單多數，取得否決權，他承認香港目前政制不民主，但立會過半可否決有違香港人利益的法案；明年選委界別分組選舉中，再取得更多席位，將可以在政府自己的遊戲規則中擊敗他們。

郭榮鏗認為，政府無意守護一國兩制，視討好北京比市民大眾利益更重要，從近日對《基本法》第22條的態度急轉彎已可清楚看見。他指，民主派立法會過半是香港人帶來真正改變的契機，是時候創造歷史。