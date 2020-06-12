綠楊新邨業委會改選　原主席林發耿倡重選　批港鐵管理失職

民主派於去年立法會選舉中大勝，引發一些區內屋苑的業主委員會出現勢力變更現象。其中，在荃灣綠楊選區，前區議員、綠楊新邨業主委員會主席林發耿日前聯同民建聯立法會議員陳恒鑌約見港鐵管理公司，批評在綠楊新邨業主委員會選舉中，嚴重失職及助長暴力激進歪風，沒有為屋苑安排公平的選舉，要求重新進行選舉。 綠楊業委會正進行座代表改選，由6月8日至19日起分階段進行投票，其後將由全部座代表互選出新任業委會主席，今屆競逐連任的團隊與支持民主派的團隊競爭激烈。自2004年起擔任綠楊業委會主席的林發耿預料，新一屆業委會將由支持民主派團隊主導，他認為這類的屋苑業主立案法團已成為民主派的兵家必爭之地，但認為政見不應影響業委會服務街坊，最重要是委員有心服務街坊。

林發耿原為荃灣綠楊選區議員，但在去年11月區議會換屆選舉中敗給新民主同盟的潘朗聰。林發耿接受查詢時批評，港鐵管理公司的表現令人大失所望，沒有發揮應有的經理人專業水平，不偏不倚執行公平公正的選舉宣傳及拉票原則，造成選舉不公，讓有心服務街坊的業主卻步。

他又指，管理公司在屋苑大堂管理以及資訊發放、監控管理上嚴重失職，讓對手能利用管理上漏洞，先行把宣傳單張派入住戶信箱，造成選舉不公。

林發耿指，上屆委員早前曾向綠楊新邨高級物業經理反映不滿，要求管理公司重新安排選舉時間，並釐定清晰的選舉指引，而他本人亦曾約見港鐵高層，惟不獲正面回覆，對方只說是依循公契執行管理工作，批評港鐵做法不負責任。