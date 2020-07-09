民主派初選｜曾國衞指或違國安法　民主派斥恐嚇、極荒謬

民主派將於周六（11日）及周日（12日）就立法會選舉舉辦初選，在投票日前夕，政制及內地事務局局長曾國衞接受傳媒訪問，揚言組織、策劃及參與初選活動，或違反《港區國安法》第20條、第22條及第29條。 民主黨立法會議員林卓廷直斥曾國衞言論非常荒謬，旨在恐嚇和誤導港人，減少市民參與初選投票的意欲，他強調初選跟從法例規定舉行，包括申報所有選舉經費。議會陣線朱凱廸認為，曾國衞的言論反映政權非常擔心市民透過選票，表達對於國安法和管治的不滿。

曾國衞指民主派初選或違國安法。（資料圖片）

林卓廷籲市民勇敢站出來投票

根據《國安法》29條規定：「受外國或者境外機構、組織、人員指使、控制、資助或者其他形式的支援，對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果；對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果；均屬犯罪。」

對於曾國衞指《國安法》或違反此條文，林卓廷批評說法荒謬，條例清楚說明操控選舉前提，是要涉及勾結外國勢力，惟初選只是民主派內部協調和溝通，並無涉及外國勢力和資金，批評曾國衞蓄意誤導香港人，阻嚇市民參加初選。

林卓廷又指出，過往新界東補選，民主派亦曾舉辦初選，只要遵守選舉法例便好，包括申報所有選舉經費，他批評曾國衞羅織罪名，行為極其可恥，「不如學大陸啦，順我者昌，逆我者嫖娼，夠膽就接受香港傳媒質詢。」林卓廷呼籲市民勇敢站出來，在初選投票。

民主黨主席胡志偉表示，曾國衞的說法明顯是貫徹政府濫用國安法作為恐嚇工具，冀透過震懾市民，令市民自我設限。胡志偉說，國安法已經立法，市民應繼續做日常生活可做的事，繼續表達意見，認為自我設限只會令紅線收窄，他呼籲市民大眾要掃除恐懼，不會因自我設限而失去應有權利。

楊岳橋指初選在陽光下進行

公民黨黨魁楊岳橋則指，不認為初選會違反分裂國家和顛覆國家政權罪，強調初選在陽光之下進行，選舉結果是民主派自行承擔，質疑曾國衞「一係完全唔熟，一係就係想恐嚇港人」。楊岳橋說，看不到原因香港人要退縮，呼籲參與投票，又指若曾國衞理直氣壯，就應直接面對議員質詢，而非透過「細圍」放風。

朱凱廸指反駁政權憂慮民意

議會陣線朱凱廸指，反映政權很擔心初選投票日，有很多人透過投票表達對國安法和管治的不滿，遂曾國衞以國安法作為恐嚇工具，恐嚇投票港人、參選人和組織者。

朱凱廸指出，警察每天也在街站與參選人和義工糾纏，懷疑參選人的單張違反國安法。朱凱廸直言：「最關鍵就係唔好驚」，若害怕只會令恐懼瀰漫。

梁美芬：問題在於有否癱瘓立法會

基本法委員會委員、經民聯梁美芬指，一般情況下在法律框架內進行初選洽商並無問題，而問題的重點亦不在「35+」的名稱，而在於是否有癱瘓立法會、否決所有議案以爭取政治訴求的意圖。她認為，這種情況與立法會議員否決單一議案的權力不同，因為其目的不是改善香港，甚至出現連醫院等公營機構撥款都被否決的可能，批評以不法目的擾亂《基本法》的行為，一定是違反「一國兩制」和《基本法》。