立法會選舉｜蔡敏君任九龍城民政專員　料掌黃之鋒「生殺大權」

特區政府今日發放新聞稿，指原任商務及經濟發展局首席助理秘書長（工商）的蔡敏君，將於明天（13日）起，接替郭偉勳出任九龍城民政事務專員。 政府上月刊憲，委任各界別的選舉主任，其中5個地方直選的選舉主任角色，會由其他區份的民政事務專員「跨區」兼任，其中九龍城民政事務專員，負責兼任九龍東的選舉主任角色。換言之，有意角逐九龍東選區的前香港眾志秘書長黃之鋒，「命運」或將掌握在她手中。

蔡敏君。（政府新聞處圖片）

立法會換屆選舉今年9月舉行，外界關注候選人會否在入閘前遭「DQ」（取消資格）。

過去負責處理DQ的選舉主任，一般都是由該區民政事務專員出任，惟政府上月刊憲，包括九龍東在內的5個選區，選舉主任的角色將會調整，互相「跨區」執行。其中港島選舉主任會由黃大仙民政事務專員出任，九龍西選舉主任是中西區民政事務專員，九龍東選舉主任是九龍城民政事務專員，新界西選舉主任是沙田民政事務專員，新界東選舉主任則是離島民政事務專員。

明日起出任九龍城民政事務專員的蔡敏君，料會同時出任九龍東選舉主任一角，而今年有意角逐九龍東議席的，包括前香港眾志秘書長黃之鋒。

政府表示，蔡敏君於2001年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括民政事務總署、前教育統籌局、財經事務及庫務局、政制及內地事務局、房屋署和商務及經濟發展局。她在調任九龍城民政事務專員前，為商務及經濟發展局首席助理秘書長（工商）。