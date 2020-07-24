新冠肺炎︳懲教暫停公務探訪　145泛民議員聯署要求視像探訪

本港新冠肺炎第三波疫情持續，昨增118宗確診個案。懲教署由7月20日起，以「減少進入懲教院所的人流，從而避免疫症流入院所」為由，暫停議員公務探訪。 立法會社福界議員邵家臻、工黨張超雄及朱凱迪昨日（23日）發起聯署，要求署方批准「視像公務探訪」，至今有145名曾作公務探訪的立法會議員及區議員參與。

立法會社福界議員邵家臻（圖）等發起聯署，要求署方批准「視像公務探訪」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

聯署信向懲教署署長胡英明表示， 一眾曾作公務探訪的立法會議員及區議員，對懲教署借疫情打壓議員公務探訪的安排，以及剝削在囚人士的基本權利感到極度不滿。

信中指，他們明白疫情之下，需要保障在囚人士及懲教人員健康，但亦須平衡公職人員執行職務的公權力及在囚人士見議員申訴的權利，要求署方在疫情下積極安排各院所改以「視像公務探訪」，讓公務探訪繼續進行，要求貴署立即以書面回應。

邵家臻、工黨張超雄及新界西朱凱迪於7月21日首次向懲教署發信，指暫停公務探訪一事有礙議員執行公職，以及剝削在囚人士向議員求助的權利，所以他們提出其他在防範疫情下的公務探訪建議，但當時未獲署方回覆，所以他們再發起包括其他議員的聯署信。

聯署截至昨日共有145名議員參與，聯署人包括15名泛民立法會議員，民主黨暫只有林卓廷有份聯署，回歸時曾跟進少年犯問題的梁耀忠亦暫未參與。區議員方面，民主派內各不同黨派、陣營的區議員都有加入。