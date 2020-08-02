立法會選舉押後｜戴啟思：我對特首輕言放棄、叫停選舉感到失望

特首林鄭月娥昨日一錘定音，宣布立法會選舉因疫情延後一年，至20021年9月5日舉行。以個人名義出選立法會法律界功能組別的大律師公會主席戴啟思，今日(8月1日)接受《香港01》查問時斥責，「我對特首輕言放棄、叫停選舉感到失望」( I am disappointed that the CE threw in the towel so easily and called off the election.)

特首林鄭月娥於昨日記者會中，先後舉出相關數據，支持延後選舉的決定。(資料圖片/羅君豪攝)

特首林鄭月娥於昨日記者會中，先後舉出相關數據，支持延後選舉的決定。例如，全球確診個案於過去六個星期增加了一倍，超過1,700萬宗，當中包括66萬宗死亡個案；本港方面，從7月8日到7月30日這段時間裏，新增的確診個案高達1,852宗，比過去半年，即六個月內累計的1,300宗多了約42%，7月30日更錄得單日新高，確診個案達149宗，當中90%都是本地感染個案。

戴啟思表示，就其個人而言，林鄭舉出的數據沒有甚麼了不起。他認為，若去到9月首星期，疫情嚴峻到一個地步需要叫停選舉，以防止疫情漫延，我期望她屆時能進一步加強防疫舉措，例如全港停學，再收緊食肆堂食措施。

戴啟思對特首輕言放棄、叫停選舉感到失望。(資料圖片)

雖然在疫情下，許多國家決定押後選舉，但戴啟思提出，亦有不少國家於疫情下如期舉行。「從我認知其他地方所採取的措施，即使選舉活動需要持續進行兩天，還是有可能繼續舉辦的。」

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