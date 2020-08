立法會選舉押後｜戴啟思：我對特首輕言放棄、叫停選舉感到失望

特首林鄭月娥昨日一錘定音,宣布立法會選舉因疫情延後一年,至20021年9月5日舉行。以個人名義出選立法會法律界功能組別的大律師公會主席戴啟思,今日(8月1日)接受《香港01》查問時斥責,「我對特首輕言放棄、叫停選舉感到失望」( I am disappointed that the CE threw in the towel so easily and called off the election.)