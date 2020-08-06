新冠肺炎丨莫乃光去信陳肇始　促交代國安委能否索取檢測資料

由中央政府統籌、國家衞生健康委員會組建的「內地核酸檢測支援隊」，其中七名先遣部隊成員已抵達本港進行工作。民主派議員、資訊科技界莫乃光去信食物及衞生局局長陳肇始，要求局方交代「內地核酸檢測支援隊」和「大規模病毒檢測」詳情。 莫乃光在信中提出12項問題，其中要求交代用作「2019冠狀病毒病核酸檢測」之深喉唾液或鼻咽拭子樣本有否被用作進行與病毒檢測無關的程序，又問到香港維護國家安全委員會及其組成人員能否接觸在病毒檢測過程中提供之個人資料，若港區國安委或警務處要求索取有關資料，特區政府的處理機制為何。

民主派議員、資訊科技界莫乃光去信食物及衞生局局長陳肇始，要求局方交代「內地核酸檢測支援隊」和「大規模病毒檢測」詳情。（李澤彤攝／資料圖片）

莫乃光在信中表達12點關注，他要求局交列出為進行「2019冠狀病毒病核酸檢測」之目的所需收集、儲存和處理的所有個人資料項目，又要交交代用作「2019冠狀病毒病核酸檢測」之深喉唾液或鼻咽拭子樣本有否被用作進行與病毒檢測無關的程序。

港府直接向三家私營化驗所採購檢測服務為高風險群組進行病毒檢測工作，莫乃光問到，該等私營機構所獲服務費用為何，截至8月5日已進行檢測的樣本數目為何，又問到有關分判商有何措施確保市民的個人資料不會被傳送至香港境外；。

莫乃光又關注，「內地核酸檢測支援隊」及有關人員進行2019冠狀病毒檢測可接觸之個人資料為何，是否包括市民的香港身份證號碼等可辨認個人身份的資料，食物及衛生局和衛生署有何監管機制確保內地私營機構和「內地核酸檢測支援隊」及有關人員嚴格依照本港法例處理個人資料，以及所有個人資料不會被轉移至香港以外的地區。莫乃光要求局方交代，香港維護國家安全委員會及其組成人員能否接觸在病毒檢測過程中提供之個人資料，若港區國安委或警務處要求索取有關資料，特區政府的處理機制為何。

莫乃光問及，當局目前有否任何計劃、考慮或研究進行全民強制性2019冠狀病毒檢測，又要求局方交代當局有否為病毒檢測諮詢個人資料私隱專員的意見，以及委聘獨立第三方評估資訊保安風險及私隱影響。