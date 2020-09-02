民建聯卧底加入股票天仙局3星期　促打擊騙徒誘網民高位買細價股

民建聯3名社區幹事近期在其社交媒體專頁發現懷疑股市騙局，騙徒先在網上留言吸引網民加入群組，騙取網民的股市買賣資料，同時亦涉嫌透過指示網民買賣細價股，「造市」獲利。民建聯立法會議員張國鈞建議執法機關跟進，相信事件有機會已觸犯詐騙、不誠實使用電腦、造市等行為，亦有明星級評論員表明，被冒名開群組。 張國鈞又指，股市評論員等業務需要向證監會取得牌照，希望當跟進，考慮在網上「放蛇」搜集證據，又強調騙徒表面見到涉嫌干犯罪行，擔心有市民不知情下參與了操縱股價的行為。

民建聯社區幹事劉天正（右）表示，不少股票群組待受害人高位買入細價股之後突然「散貨」，令散戶蒙受損失。（周禮希攝）

誘高位買細價股 之後突然散貨

民建聯社區幹事劉天正在記者會指，他們在7月初左右在facebook專頁，開始有留言分享聲稱提供股票買賣「貼士」，讓人「賺大錢」的群組連結，於是利用了兩個「太空號」電話號碼加入多個群組三星期，作卧底調查。不過他們聲稱，並未參與有關買賣，亦沒有苦主接觸。

劉天正指，不少網上財經版面下亦有留言，附有連結讓人加入whatsapp或telegram群組，惟無提及近日大熱的「微信女」群組。他指，不少群組只有管理員可以發言，騙徒之後會私下聯絡群組成員，索取其持倉狀況、資金等資料，再按喜好首先推介受害人令他們獲利的股票，之後轉為建議他們買細價股，待受害人高位買入之後突然「散貨」，令散戶蒙受損失。

慈善用途為由 要求提供買賣資料

另一社區幹事陳凱榮指，有騙徒表示自己可以保證參與者有大額收入，又以需要買賣資料作慈善用途為由，騙取成員「cap圖」提供其買賣資料，利誘他們如被認為執行力強，會被加入「高級群組」。亦有被威迫，如果不提供買賣資料，將不向他們提供「止賺位」，令他們隨時蒙受損失。他指，相信有細價股曾因類似建議，在某時間內股價大跌四成。

社區幹事張偉楠指，他們要求證監會等加強監察活動，各平台要監察其使用者的情況，加強宣傳、教育，揭露騙徒的手法。他又指，現時不少年青人希望「搵快錢」，希望證監會透過宣傳片等，教育正確投資觀念。

張國鈞指，他以往作為律師，亦知道香港市面有部份股票的流通量不多，很容易被操控，但較易監察操縱股價的行為。現時因為社交媒體吸引不同的人，證監會追查、搜證的難度加強，促執法機關杜絕。