政圈風聲｜林鄭愛將聶德權靠全民檢測絕處逢生　CS之路重燃希望？

歷時14日的全民檢測今日（14日）落幕，最終有逾170萬人參與計劃，在建制陣營眼中屬「超額完成」，令政府內部「鬆一口氣」。 今次計劃的焦點，除了是本身的成效高低外，特首林鄭月娥特別委派公務員事務局局長聶德權負責統籌計劃的執行，亦受政圈中人關注，認為林鄭有意送「愛將」一張好牌。 建制派人士笑言，聶德權過去三年屢屢踫壁，以打牌做比喻，「坐足三圈冷板櫈，終於食返一鋪三番」，令仕途絕處逢生。但能否「叫糊」政務司司長一職，關鍵仍視乎未來一項更重要的任務。

今次港府請求中央政府協助推動全民檢測計劃，特區政府嚴陣以待，正當外界以為是由食物及衛生局局長陳肇始或政務司司長張建宗負責統籌時，林鄭卻委派其「愛將」聶德權領軍。據稱，林鄭今次「欽點」聶德權，並非出自私心，而是由於今次政府決定檢測由專人採樣，又需要大量人手及檢測中心，工作量及複雜程度好比一次大型選舉，最好由相對較高行政能力的官員「領軍」。

問責團隊之內，聶德權可謂合適人選。一來聶乃政務官「紅褲子」出身，正如其「頂頭老闆」林鄭自我形容，弱於政治、擅於行政，由港英殖民地政府培訓出來的聶德權，執行這項全港性龐大工程，可謂「開正佢嗰瓣」，表現出一派熟手技工的形象。二來聶德權曾擔任政制及內地事務局，負責過多次大型地區直選，而現在執掌公務員事務局，調動包括主力行政支援工作的逾4千名現任或退休公務員，亦是出師有名。從最終效果而言，林鄭此舉似乎無「押錯注」：

首先，參與市民人數超過170萬，雖然陳肇始最早講過預計有500萬人參與，但政府很快便知「講大咗」，這個目標以後「不講就當不存在」，至全民檢測開始初期，人數僅數十萬，整個建制派不敢樂觀，最悲觀時評估最終只有約一百萬人左右。如今有170萬，可謂「超額」完成。

其次，整個14天的全民檢測工程中，過程尚算順利，並無鬧出甩甩漏漏、混亂叢生的醜聞。據聞，在計劃開始前，港府曾擔心在民主派陣營杯葛下，參與率會偏低，又擔心會遭人破壞，包括現場出現混亂等，甚或網上登記時會有人搞破壞。結果網上登記大致順利，登記巿民出席率亦逾九成，也不見有甚麼負面新聞出現，對政府及聶德權來說，鬆一口氣。

有政界中人坦言，留意到聶德權在過去一個月頻頻現身就計劃作解說，「幾乎每日都在電視見到他」，曾任新聞處處長的他，更試過主動打上電台反駁公共醫療醫生協會會長馬仲儀的言論。聶德權日前（13日）更出席《城市論壇》，是繼2015年時任勞福局局長張建宗後，近年首次有問責局長出席《城市論壇》，可謂「瞓身博到盡」。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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政圈早已有傳，聶德權與商務及經濟發展局局長邱騰華是下任政務司司長的人選之一，但自從聶在2018年「3.11立法會補選」及去年區議會選舉後，遭建制派大力抨擊其表現，與建制派關係轉差，更有傳不少人「打他小報告」，至今年四月更突然由政制及內地事務局「被平調」為公務員事務局局長，被「打入冷宮」的傳言不逕而走，有指他已無望更上一層樓。但經此全民檢測一役，相信其表現已令他「扳回一城」。

有建制派分析，聶德權近日的狀態跟其過去兩年的表現大不相同，但問鼎政務司司長（CS）之路是否再現曙光，則尚待觀察，至少在中央眼中，由於他已調任公務員事務局，相信要在「整頓」公務員一環上「交到功課」，才能獲得阿爺的完全信任。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼