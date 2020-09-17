新冠肺炎｜工聯會調查：近半受訪者正失業　鄧家彪斥政府扶貧不足

新冠肺炎疫情持續，政府將於今午公布六至八月最新失業率。工聯會於本月12至16日透過問卷訪問1,490人，近五成受訪者表示現正失業，當中逾半失業人士已失業超過半年。 勞顧會勞方代表、工聯會九龍東總幹事鄧家彪指出，數字反映長期失業問題嚴重，本身是扶貧委員會委員的鄧批評政府扶貧工作不足，又指新一屆扶貧會七月展開後，仍未開過會。

(工聯會提供)

近半受訪者失業超過半年

負責調查的鄧家彪表示，問卷透過工聯會旗下的工會、地區及個人平台發出，訪問了1,490人。有49%受訪者表示有失業問題，當中超過一半已失業超過半年，失業逾10個月至一年和一年或以上的受訪者，分別佔整體受訪者的6%和7%。

此外，有78%受訪者表示過去一個月的收入減少，14%受訪者指收入減少一至兩成，15%受訪者收入減少三至四成，17%受訪者收入減少五成以上，完全沒有收入的則高達32%。



工聯會立法會議員陸頌雄表示，數字令人非常憂慮，認為市民對前景感到悲觀。鄧家彪指出，數字反映長期失業問題嚴重，與綜計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》相約。鄧家彪指出，政府公布的失業率有滯後和問題設計上的問題，直指若今日公布的失業率沒有大變動，政府也不要沾沾自喜，「好多人都係開工不足同吊緊鹽水。」

鄧批評政府扶貧工作不足，又指新一屆扶貧會七月展開後，仍未開過會，又指張建宗擔任扶貧委員會主席，與前任主席林鄭月娥相比，「魄力真係差好遠」，「新招數、研究都好缺乏，只係講房屋、幫老人家買電腦，唔係做緊整體扶貧工作。」



▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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倡推失業現金津貼 上限$9,000

工聯會提出多項建議，包括降低申領失業綜援門艦、即時推出失業或停工現金津貼，上限9,000元和為期6個月，及制定完善的失業援助制度等。

調查亦問及受訪者是否同意健康碼能促進人流、物流和有助經濟復甦，71%受訪者表示非常同意，24%表示同意，不同意和非常不同意約有2%。鄧家彪認為內地政府可採取先行先試措施，按個案考慮是否批准港人持健康碼到內地，例如可開放一些急切個案，如奔喪、跨境工作人士等。