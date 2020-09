建制屢批「警察拉人法官放人」　梁君彥不認同：睇返判決都係公正

反修例運動至今,不少建制派議員以「警察拉人,法官放人」,形容法官在處理反修例案件時,容許被告保釋及裁定被告無罪。立法會主席梁君彥今天(18日)接受民主黨前主席劉慧卿訪問,指香港的司法獨立在全世界數一數二,重申經民聯黨友沒有鬧法官,指法官判定被告無罪因基於司法獨立、公正和達致毫無合理疑點(Beyond reasonable doubt),直指:「睇返判決都係公正」。

立法會主席梁君彥今天(18日)接受民主黨前主席劉慧卿訪問,指香港的司法獨立在全世界數一數二,重申經民聯黨友沒有鬧法官。(劉慧卿facebook)

終審法院非常任法官施覺民今早(18日)獲政府刊憲撤銷委任,較原定的委任期時限提早約兩年。特首辦回覆指,施覺民於本月2日提出辭任,但就未有提及原因。施覺民接受澳洲廣播公司(ABC)訪問時直言,辭職的決定與《港區國安法》的內容有關(related to the content of the national security legislation)。



梁君彥指出,不認為香港的司法有變,又指「無人叉隻手入去(司法)」。梁君彥提到,有人不明白法院的判決並作出批評,但他指出香港的司法獨立在全世界數一數二,指法官判定被告無罪因基於司法獨立、公正和達致毫無合理疑點(Beyond reasonable doubt),直指:「睇返判決都係公正」。

梁君彥冀泛民延任:希望有多元聲音

被問到泛民延任與否的問題,梁君彥表示,對留任問題感樂觀,又指議會內「人多好做作」,希望有多元聲音,令制度完美,認為立會延任不少一年,可讓議員為香港做事,反問:「有一年時間為香港做事,點解唔可以為香港市民做事呢?」

劉慧卿問及未來一年議會的最大挑戰為何,梁君彥提及,根據《基本法》73條的規定,立法會需聽取特首的《施政報告》,他指有議員「未必鍾意聽」《施政報告》,但很多市民「鍾意聽」,因報告交代政府未來一年施政方向,希望立法會能在這方面履行到憲制責任。

劉慧卿提到12港人在內地司法管轄區被捕,家屬無法為被捕人士委託律師。對於有聲音要求將12港人移交香港審理,梁直言:「無條例(引渡)點交落嚟?」又指12港人是違反了內地法律,反問:「點會交畀香港?」劉慧卿問到梁君彥會否以政協委員身份協助12港人的家屬,他指若任何港人有問題並向他求助,他也可以「幫手處理」。