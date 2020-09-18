建制屢批「警察拉人法官放人」　梁君彥不認同：睇返判決都係公正

反修例運動至今，不少建制派議員以「警察拉人，法官放人」，形容法官在處理反修例案件時，容許被告保釋及裁定被告無罪。立法會主席梁君彥今天（18日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問，指香港的司法獨立在全世界數一數二，重申經民聯黨友沒有鬧法官，指法官判定被告無罪因基於司法獨立、公正和達致毫無合理疑點（Beyond reasonable doubt），直指：「睇返判決都係公正」。

立法會主席梁君彥今天（18日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問，指香港的司法獨立在全世界數一數二，重申經民聯黨友沒有鬧法官。（劉慧卿facebook）

終審法院非常任法官施覺民今早（18日）獲政府刊憲撤銷委任，較原定的委任期時限提早約兩年。特首辦回覆指，施覺民於本月2日提出辭任，但就未有提及原因。施覺民接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時直言，辭職的決定與《港區國安法》的內容有關（related to the content of the national security legislation）。



梁君彥指出，不認為香港的司法有變，又指「無人叉隻手入去（司法）」。梁君彥提到，有人不明白法院的判決並作出批評，但他指出香港的司法獨立在全世界數一數二，指法官判定被告無罪因基於司法獨立、公正和達致毫無合理疑點（Beyond reasonable doubt），直指：「睇返判決都係公正」。

梁君彥冀泛民延任：希望有多元聲音

被問到泛民延任與否的問題，梁君彥表示，對留任問題感樂觀，又指議會內「人多好做作」，希望有多元聲音，令制度完美，認為立會延任不少一年，可讓議員為香港做事，反問：「有一年時間為香港做事，點解唔可以為香港市民做事呢？」

劉慧卿問及未來一年議會的最大挑戰為何，梁君彥提及，根據《基本法》73條的規定，立法會需聽取特首的《施政報告》，他指有議員「未必鍾意聽」《施政報告》，但很多市民「鍾意聽」，因報告交代政府未來一年施政方向，希望立法會能在這方面履行到憲制責任。

劉慧卿提到12港人在內地司法管轄區被捕，家屬無法為被捕人士委託律師。對於有聲音要求將12港人移交香港審理，梁直言：「無條例（引渡）點交落嚟？」又指12港人是違反了內地法律，反問：「點會交畀香港？」劉慧卿問到梁君彥會否以政協委員身份協助12港人的家屬，他指若任何港人有問題並向他求助，他也可以「幫手處理」。