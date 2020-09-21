律政司促法庭裁定　共同犯罪原則適用於暴動罪　不在場被告亦中招

經營健身中心的情侶湯偉雄及杜依蘭，與一名當時16歲姓李的女學生，去年7月28日於上環示威區出現，並在警方驅散期間被捕，3人之後控暴動罪。法庭今年7月裁決，裁定3人暴動罪及交替的非法集結罪名均不成立。 據悉，律政司通知3名被告，將引用《刑事訴訟程序條例》第81D條，就案中有關「共同犯罪計劃」原則是否適用於非法集結及暴動罪行的法律問題，轉交上訴法庭尋求意見。今次是回歸後律政司首度引用相關條文，上訴結果不會影響3人的無罪裁決，但勢必影響日後暴動案判案。 律政司發言人表示，律政司於9月15日根據第81D條，將本案的法律問題轉交上訴庭，轉交並不影響本案中的無罪裁定。律政司指，由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。

律政司認為「共同犯罪原則」適用於不在場被告

根據《刑事訴訟程序條例》第81D條，受審的人已獲裁定無罪後，律政司司長如欲上訴法庭就案中出現的法律問題給予意見，可將該問題轉交上訴庭，而上訴庭須聆聽律政司及獲判無罪人士提出的論點。上訴庭須由律政司司長的論點、獲裁定無罪的人自己提出的論點等，有關申請不會影響案中無罪裁定。

據了解，律政司要求上訴庭裁定「共同犯罪原則」是否適用於非法集結及暴動罪，律政司一方認為，「共同犯罪原則」適用於兩者，亦適用於案發時不在場的被告，認為原審法官要求控方證明被告要與其他違法人士，以同樣方式「集結在一起」是錯誤。

▼去年7月28日香港島示威情況▼

料牽涉「哨兵」、「家車長」

據悉，律政司認為相關法律觀點對大量公眾秩序案件帶大廣泛潛在影響，因目前非法集結及暴動的性質非常流動，涉及無數不同角色的參加者，原審法官的裁決，非必要地削減部分被告的罪行，包括在距離案發現場一段距離外被捕的被告，以及共同犯案但不必出現在案發現場的被告，例如「哨兵」、協助逃走的司機（即俗稱「家長車」）、武器供應商、在遠處掘磚及收集物資的示威者。

法官郭啟安裁決時曾指，「非法集結」與「暴動」罪的定義元素，均特別要求犯案者必須是「集結在一起」，並作出一些違法暴力行為。（資料圖片）

原審法官：「暴動」定罪元素必須「集結在一起」

「赴湯杜火」案開審時，控方曾明言並無直接證據指證3名被告當日曾作過任何暴動行為，只憑如他們的的衣束及裝備，以及他們當日的行徑等環境因素，推論他們有份參與暴動，有「共同犯罪計劃」，連同其他人親身參與「暴動」或「非法集結」。

法官郭啟安當時裁決指，基於「非法集結」與「暴動」罪集體性質的獨特之處，無論在普通法或法定罪行中，兩罪定義元素均特別要求犯案者必須是「集結在一起」，並在「集結在一起時」作出一些違法暴力行為。郭官指，普通法下「共同犯罪計劃」可包括並非身處現場的犯案者這個一般原則，並不適用於《公安條例》中的「非法集結」與「暴動」罪。