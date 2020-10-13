被指恐嚇鄒家成「遲早拉埋你」　謝偉俊否認：叫佢小心唔好出事

12名涉嫌內地偷越邊境案的港人，仍然扣留在深圳。建制派立法會議員謝偉俊及有份協助12人家屬的鄒家成今日（13日）出席港台節目《視點 31》討論案件。事後鄒家成在其個人社會專頁上發文，指謝偉俊錄完節目後對他出言恐嚇：「你哋啲咁嘅提供協助嘅人，遲早拉埋你。」 謝偉俊接受《香港01》查詢時否認有講過「拉埋你」，表示自己無意恐嚇對方或暗示鄒家成的行為有犯法，「可能語言上有誤解」。謝解釋，鄒在錄完節目後罵他「瀨共」，所以他勸對方小心，「唔好咁妄動，唔好出事。」

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謝偉俊及鄒家成二人在節目中就12港人案唇槍舌劍，被問到節目後是否有發生磨擦，謝偉俊指對方在節目上的表現有目共睹。他透露錄影前自己已知會主持人會遲到，到場後被鄒家成不客氣地指責耍大牌，「我當時冇出聲，錄完之後佢繼續話我大牌，又話我「瀨共」，所以我勸佢唔好咁妄動。」

至於是否有講過「遲早拉埋你」一句，謝偉俊一口否定，「冇講過『拉埋你』，應該係叫佢小心，唔好出事。可能語言上有誤解，唔係出於想恐嚇佢。」

二人今日錄影港台直播節目《視點 31》，謝偉俊多次強調12港人事件的「本質」是畏罪潛逃，不應將他們當是聖人，又指任何政府都不會接受有人公然畏罪潛逃，「仲要攬住佢哋上身」。

「12港人關注組」日前披露政府飛行服務隊內部紀錄，發現8月23日出動的兩架飛機，航程與機隊往常路徑明顯不同，亦與載有12港人快艇當日預計路線重叠。鄒家成以此質疑警方早知12港人的行蹤，謝偉俊反駁認為推論武斷。