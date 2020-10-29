專訪︳容海恩袁彌昌政治傾軋中的柔情　看中袁因似幪面超人

近期政界最多人關注的家庭，一定是全家都是政治明星的袁氏一家。不過，這個大家庭之中，原本最大的矛盾，應該是袁彌昌與容海恩這一對，兩人去年對反修例示威的取態，有如本港大大小小的萬家燈火。 雖然兩人都是政治中人，但他們達成共識，選擇不將政治帶入家中。袁彌昌認為，正因為他們都懂政治，才有幸懂得將政治與生活分開，更呼籲各家庭看新聞時別借題發揮，對家庭和睦「很damaging」（有傷害性）。曾表明盡量避談政見的容海恩則表示，避談只是為了暫時平息干戈，長久下來，始終需要互相溝通，總要有大和解的時候。 談到愛情，原來容海恩頗有先見之明，擇偶條件早已包括對方的政治立場，而因為袁彌昌加入新民黨，才令她相信兩人政見「不遠矣」。不過，最終令袁獲得容海恩青睞的原因之一，竟然因為其髮型似幪面超人。

袁彌昌指，袁氏一家都認同要尊重別人可以說話的權利，與及背後所代表，尊重每個人選擇的權利。他相信，以前的香港正是如此，「大家都可以揀，我不會因為你揀了這東西而批評你。」（廖雁雄攝）

袁家中政治與生活分開 尊重別人選擇的權利

能做到政治與生活分開，袁彌昌相信，與他的成長背景有關。他提到，自己與胞姐、胞妹小時候都在寄宿學校唸書，整個宿舍只有一份報紙，接觸政治的機會本來不多，「我想我們這一代是幸運很多的，首先我們成長不是那麼政治化的環境，生活不是那麼政治，回家就不是講這些事；二來從以前沒有社交媒體，到現在有，沒有（將政治）帶回家所以容易分得開。」

容海恩聽後亦補充指：「我亦不建議將外面的話題帶回家，當然有些家庭很幸運，大家『同聲同氣』討論就無所謂，但當家中有分歧時，自己更要懂得避忌。」所以，容海恩與袁氏一家聚會時，大家都很識相，不談政事。

袁家中，有反共的父親袁弓夷、激進的妹妹袁彌明，以及立於中間的袁彌昌。他形容自己的家很liberal（自由、開放），而當中最重要的，是全家上下，包括說話最為辛辣的袁彌明，都認同要尊重別人可以說話的權利，與及背後所代表，尊重每個人選擇的權利。他相信，以前的香港正是如此，「大家都可以揀，我不會因為你揀了這東西而批評你。」

袁彌昌附和容海恩指，認同看着電視時借題發揮談政見很damaging（傷害性），奉勸其他家庭都不應這樣做。（廖雁雄攝）

袁彌昌懂妻有「硬任務」只能硬食 籲家庭不要看新聞時借題發揮

在親戚朋友面前，明瞭大家話不投機是一回事，關起房門，兩口子又怎可能不討論政事？袁彌昌認為，他們兩人比其他家庭有一大優勢。「我們是圈內人，不是知道甚麼內幕，也至少知道一些原因，有些事知道她也要「硬食」，硬任務來，說甚麼也沒有意思。」不過他亦坦言，有時候終歸需要控制一下自己的情緒，很難忍住完全不講，只是建立了不將政治帶回家的大原則，並因為了解政治，才做得到這一點。

容海恩亦提到，當大家鬧得面紅耳赤，社會或很多家庭撕裂，大家都無話可談時，避談只是權宜之計，始終不能維持太長時間，否則長久下來會產生隔膜。她舉例指，「你不要當面或看着電視與他爭拗，直到其他時候，等局勢緩和了再從旁講，或者用一些比喻，始終都要說的，都『有啖氣』。」

袁彌昌此時附和道：「我都覺得大家一起看着電視，尤其現在不同新聞台的立場很不同，是很damaging（傷害性）的。你看着某畫面借題發揮，講自己的政見，這實在不太應該。」他補充指，奉勸其他家庭都不應這樣做。

夫唱婦隨，婦唱夫隨，果真像極了愛情。

留意袁彌昌 因髮型似幪面超人

反修例事件開始，不少年輕一輩的擇偶條件上，多了「黃／藍」的條件。作為政客的容海恩，在考慮選擇自己的伴侶或希望「進一步認識」的朋友時，都會考慮對方的政治立場，而袁彌昌當然已經過關。「我覺得他會加入（新民黨），（政治立場）應該都不遠矣的，可能都偏向建制派。當然他自己自稱中間派。」她又指，雖然他們經常被視為想法不同，但認為袁彌昌經常作理性分析，更是以學者身份面對政事，更令她認為雙方立場沒有問題。

容海恩又透露，其中一個令她留意袁彌昌的原因，是覺得他看起來像「光太郎」，笑言不明白為何有人還留着80年代火紅的髮型。兩人於是一輪討論，似乎「光太郎」所指的，是幪面超人Black及Black RX的男主角南光太郎。袁彌昌之後問道，「是否這樣？」便開始扮起幪面超人變身。

延任一年打亂兩人計劃 容海恩嘆忙工作有負女兒

三個月前，袁彌昌正在積極為參選立法會宣傳，容海恩則準備白白讓出在新民黨的議席，更為正準備取而代之的李梓敬站台。政府之後卻突然宣布押後選舉，立法會延任一年，殺他們一個措手不及。本已準備淡出鎂光燈下的容海恩強調，希望在今年任期加強對社會的承擔，亦不諱言，作為雙職媽媽照顧兩個女兒會有壓力。

容海恩指，從前大家都說應該在事業做到「上曬岸」，才投身政治，但她認為社會已有所轉變。「我自己亦有些矛盾，應如何做較好？所以我會經常和他（袁彌昌）討論。」她指，丈夫現時工作較多時間用於寫文章、教書，會有多些時間照顧家庭，她則花較多時間在外向前衝，希望兩人能做到補足。

不過既為人母，就算像容海恩這個長期兼顧議員及大律師工作的工作狂而言，亦感到對孩子有所愧疚。「其實我都覺得很對不起小朋友，經常早出晚歸，早上八時許就開會，晚上９時多少回來，他們都睡了，一日都見不了他們多久，所以我亦盡自己時間，可以平衡到，小朋友的時間，我們自己的生活，出外工作，希望可以做得好。」

袁彌昌亦認同，現況對他們的家庭而言並非壞事。他相信，兩人在政界的身份本已重疊，如果「all or nothing」，兩人都徹底從政，或者兩人都離開政界，又不算理想。他笑言，在他們的一個家庭中，有多元政見已經很難得，如果做到不牽涉生活、維生更好。不過袁亦表示，延任的確打亂了他們的計劃，但他相信就算對不同派別而言，在國安法、中美關係多變的現況下，都有不少新增因素出現，「本來大家都要作出調節，不如就趁這段時間做好它吧。」