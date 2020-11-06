01獨家｜美駐港領館擬翻新　覓樓面搬遷遇阻滯　領館：屬初步階段

繼早前放售南區壽山村道六幢超級洋房後，美國駐港澳總領事館再有異動。《香港01》獲悉，美國駐港領事館計劃進行大規模裝修，需暫時搬遷至另一地方運作，涉及約600名職員，惟至今未覓得發展商或業主出租辦公室。 美國駐港總領事館回應查詢時承認，美國政府計劃翻新及優化美方在香港之物業，包括駐港總領事館，當中翻新工程需要暫時安置部分職員至其他地方，美國駐外使領館運作局（Bureau of Overseas Buildings Operations）會物色可供出租、符合運作需要的替代地方。 發言人指，物色新地方過程正在進行中，目前只屬初步階段（very early stages），不評論選址、洽租發展商或業主、談判細節等資料。

性質敏感 知情人士：業主或憂政治不正確

有知情人士透露，美國領事館早在三個月前，已開始在市場尋找寫字樓租盤，並把目標地區鎖定在金鐘及中環兩區之內，不過一直未能成功物色新地方。

該知情人士續指，現時中區不乏空置商廈樓面，惟在核心商業區持有寫字樓物業的大型發展商或業主，或擔心政治不正確，未必願意向相關機構出租物業。

事實上，目前核心區寫字樓空置情況正處於極高水平。據統計數據，截至9月份，中環商廈空置率已升至6.8%，創過去十多年來的新高，不過，不排除領事館工作或需要特別的要求或配置，有機會增加物色樓面的難度。

未知多少領館人員需搬離

美國駐港總領事館自1843年建立，起初只有一位總領事在住所處理事務。在20世紀初期，總領事館曾遷至雪廠街及匯豐銀行大廈，至50年代末，總領事館才遷入中環花園道26號現址。

駐況總領事館直屬美國國務院，是美國全球唯一可獨立行使職權的駐外總領事館，除為美國公民提供領事服務外，亦為香港和澳門居民提供美國各類簽證的申請服務。現任總領事為史墨客（Hanscom Smith）。

總領館過往甚少透露在港職員人數，前保安局局長李少光曾於2014年指，美國駐港總領事館規模比其他地區大，職員人數由回歸前600多人，增至現時過千人，但美領館發言人即反駁指，有關推測「錯得離譜」，當時只有140名美國職員及180名香港職員，但李少光再質疑或只是「表面數字」。

對於涉及搬遷的員工人數、辦理簽證等事宜，總領館發言人指，暫未有資料提供。

▼美方放售南區壽山村道地皮 由恒隆地產以約25億港元投得▼

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領事館地契 1999年獲批999年期

美國駐港總總領事館自1950年開始向港英政府租用，地契年期75年，每年地租2,092元，到期後可再續75年。土地有出售限制，美國領事館若搬離或關閉，就要歸還給港府。但契約有一個特殊條款，美國政府可於契約期內行使選擇權購買用地的永久業權。

獨立股評人David Webb於2018年披露，美國政府在1999年行使地契內地特殊條款，與港府商討後，以4,400萬元購入該地皮，港府批出999年地契，地政總署當時亦確認。

26億放售壽臣山地皮惹關注

美國駐港總領館近月異動頻仍，今年9月，美國政府以公開招標形式香港壽臣山壽山村道37號，由恒隆地產以25.66億港元投得，相當於樓面地價每平方呎5,4138元，屬市場預期下限。總領館當時指，交易是純粹商業決定，強調對領事館運作及員工不會構成影響，所得資金會投放入美方在香港持有的其他物業中，預計今年12月31日完成交易。