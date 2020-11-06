首名巴基斯坦裔靚仔消防員畢業　同僚勁讚：讀書、體能都出色

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消防處今日（6日）於社交平台上載一條影片，原來是介紹今日畢業的首名巴基斯坦裔消防員簡澳沙瑪。簡澳沙瑪於香港土生土長，從小到大都在本地學校讀書，能說一口流利的廣東話。簡澳沙瑪與影片中講到，成為消防員是他的夢想，因為他在香港土生土長，希望可以透過成為消防員貢獻社會。

簡澳沙瑪又指，剛加入消防訓練班時亦有不習慣及不適應的情況，而學習使用消防工具、步操等亦不容易，不過幸好有同僚鼓勵及一同學習。簡澳沙瑪的同僚亦稱讚他勤力，無論是讀書或是體能都很出色。

簡澳沙瑪於香港土生土長，從小到大都在本地學校讀書，能說一口流利的廣東話。簡澳沙瑪表示，成為消防員是他的夢想，因為他在香港土生土長，希望可以透過成為消防員貢獻社會。（資料圖片）

去年5月起消防處就成立了少數族裔青年發展團隊，希望透過講座、活動等方式增加不同族裔人士投考消防的興趣。而許多少數族裔人士都擔心自己中文水平未能達標，簡澳沙瑪亦有同樣擔憂，但原來現時訓練班的筆記及試卷已有中英對照，師兄弟亦互相鼓勵，在訓練中建立團隊精神。

消防處又稱希望不同種族背景的人士，只要有心救災扶危，都可以為市民服務。

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【🚒 無分種族．服務市民 💪🏻】

簡澳沙瑪一直夢想成為消防員！呢日佢終於正式出班 🎉 工作無分種族，任何人都可以發揮所長，為香港出一分力 💪

Posted by 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department on Friday, 6 November 2020
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