首名巴基斯坦裔靚仔消防員畢業　同僚勁讚：讀書、體能都出色

消防處今日（6日）於社交平台上載一條影片，原來是介紹今日畢業的首名巴基斯坦裔消防員簡澳沙瑪。簡澳沙瑪於香港土生土長，從小到大都在本地學校讀書，能說一口流利的廣東話。簡澳沙瑪與影片中講到，成為消防員是他的夢想，因為他在香港土生土長，希望可以透過成為消防員貢獻社會。

簡澳沙瑪又指，剛加入消防訓練班時亦有不習慣及不適應的情況，而學習使用消防工具、步操等亦不容易，不過幸好有同僚鼓勵及一同學習。簡澳沙瑪的同僚亦稱讚他勤力，無論是讀書或是體能都很出色。