張宇人提輸入外地培訓醫生議案極速通過　鄭松泰質疑引入內地醫護

立法會今日（18日）復會，是民主派宣布總辭後的首次大會，在只有建制派、沒有政府法案的情況下，會議到下午3時已經開始討論過去因拉布未能開展的無約束力議員議案。 自由黨主席張宇人提出《制訂輸入非本地培訓醫生的新機制議案》，要求政府盡快制訂新機制，輸入有經驗及有質素的非本地培訓醫生，以紓緩公營醫療系統醫生不足的情況。醫學界議員陳沛然指，香港兩大醫學院近年已增加一倍收生，而考試方式考核外來醫生是國際標準。 張宇人的議案最後在功能團體21票贊成，1票反對；地方選區16票贊成，1票反對下獲得通過。

陳沛然發言時應部分議員對醫生人手不足提出的言論。（盧翊銘攝）

陳沛然投反對票

陳沛然發言時回應部分議員對醫生人手不足提出的言論，他指香港人均醫生比例對比其他先進地區較低有原因，因為其他地方不少幅員廣大，不少人口稀疏的偏遠地區都需要一定醫生，例如瑞士一個二千人的小鎮亦需要一個醫生，反之香港人口密度高，兩至三個醫生已足夠照顧整個公共屋邨的需要。

他指，2018年香港有近45%人口住在公共屋邨，而以往屋邨醫生一直為公屋住戶提供醫療服務，但隨回歸後公共屋邨私有化，令不少醫生因為難捱貴租結業，無法提供基層醫療服務，故認為長者要花長時間到醫院看醫生，與人均醫生比例無關，認為是政策問題。

陳沛然之後承認公營醫療系統長期超負荷。他指，回歸初期因為金融風暴，曾有聲音要求兩大學醫學院削減學位，當時醫管局表明因為政府庫房收入減少，沒有足夠資源吸納醫科生，他正是當時畢業，親歷其境；而現時香港正因新冠肺炎疫情令經濟面對同樣壓力，就算設立了100億元的公營醫療撥款穩定基金，亦只是作短期之用。他指，兩大醫學院近年已增加一倍學位，但未來可能同樣面對當年不夠資源聘請醫生的問題。

他強調，現時要求外來醫生應試以換取執業資格並非香港獨有，「外國都係咁」，反映以醫生水平合符水平，獲國際接受，並非制度問題或保護主義。他指，香港在1996年前有引入英聯邦醫生，但香港已回歸，不可能不接受其他地方的醫生。他指，澳洲只承認5個國家的醫生，新加坡在103間大學醫科生中，只承認4間中國大學，而香港不可能這樣做。

經民聯林健鋒表示，香港隨人口老化面對的困難愈來愈大，香港的公營醫療系統本已飽和，在面對新冠肺炎疫情挑戰更大，認為香港需要更多醫生，現時遠遠不足以滿足香港的醫療需求。他指，培訓醫生需要時間，短時間難追上醫療需求，的確有需要輸入海外醫生。

工聯會麥美娟指，張宇人提出的議員議案時間適合，認為公營醫療系統的脆弱在新冠疫情之下輕易可見，要追上新加坡的人均比例，需要增加三千人。她指，有限度註冊的醫生數字雖有放寬，但遠追不上公營醫生的流失率，再不處理問題，難以保持醫療系統。

鄭松泰。（盧翊銘攝）

鄭松泰指「趁火打劫」 廖長江嘲離地

熱血公民鄭松泰指，在本港的政治環境和全球疫情下，輸入非本地培訓醫生，變相是引入更多內地醫護人員，形容議案是「趁火打劫」。建制派班長、商界廖長江揶揄鄭松泰，指他應該「由火星回到地球」，強調本港醫生嚴重不足，當局早前的研究顯示本港今年缺少500名醫生，10年後將倍升至過千，批評當局只是抱著「做得幾多得幾多」的心態，無盡力解決醫護荒，令人失望。

會議之後討論《紓緩道路交通擠塞》議案，民建聯陳恒鑌提出修正案。各建制派議員均有發言提到過往曾談及的交通問題，例如張宇人重申不應讓「白牌車」繼續經營，指取締後路面會少過萬部車；民建聯陳克勤則指，有議員將擠塞歸究於私家車問題，但新界區不少居民有駕駛需要，因公共交通安排不論港鐵、吐露港塞車仍未解決，建議興建沙田繞道處理。

熱血公民鄭松泰指，道路交通擠塞的問題環環相扣，整體上是城市規劃問題。他指，昔日沙田交通沒有太大問題，指「井字型」道路設計加上東鐵線，聲言這是時任沙田政務專員、前特首曾蔭權的政績，反之新界西長期的交通問題無法處理，批評港府「壓根兒」放棄了香港的城市規劃。

他質疑港府的規劃根本沒有執政意志，反問港府何時重拾意志，還是只會服務大灣區、大深圳的發展。

立法會主席梁君彥在晚上6時30分宣布會議暫停，明天9時繼續。