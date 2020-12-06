拆局│主流派續掌民主黨　新主席實幹型　林卓廷高票入局稍站穩

民主黨換屆，原副主席羅健熙無競爭下接掌新主席帥印，原本由少壯派全面進場的兩個副主席之位，僅得黨內明日之星梁翊婷成功抵壘，另一位置卻由臨時殺入戰局的前立法會議員林卓廷最高票當選。而本身既為林卓廷「徒弟」，同時與少壯派熟稔的冼卓嵐則與副主席之位擦身而過。 今次民主黨內未能由革新派全面進場，但主席由黨內歷任最年輕的羅健熙當選，料有利沖淡在年輕人心目中的「離地」形象。年輕的梁翊婷近期亦大力推動黨內青年組織「民主青年」工作，這亦有助連結年青人工作。 至於林卓廷則一向受黨內元老劉慧卿支持，有力代表較保守的傳統民主黨人聲音，加上去年721事件身位突出，前廉署工作的專業形象鮮明，與梁翊婷兩人的角色定位清晰，分庭抗禮。有黨內人士估計，新一屆領導層可獲黨內大部分人接受，甚至會是「長青組合」。

羅健熙數年前已被視為黨內接班人，擔任副主席期間推動「黨政分家」，亦曾替民主黨撰寫香港前途決議文。（資料圖片）

現年36歲的羅健熙在民主黨內向被視為接班人馬，他於2011年首度當選南區區議員，一直當任至今，去年更成為了南區區議會主席。在民主黨內，羅健熙曾與柴文翰、後來退黨的區諾軒被合稱為「南區三寶」，外界更形容他們三人是「區羅柴」集團，後來三人中只有他擔任了領導角色。

羅健熙在2012年已成為民主黨副主席，作風頗為低調和實幹型，在黨內主責黨務，被視為民主黨的「大內總管」。

對外，羅健熙的形象較貼近年輕路線。數年前本土思潮冒起，民主黨先受政改「密室談判」陰霾影響，復因該黨以溫和泛民作定位，與較激進的本土派矛盾漸增，期間受到不少年輕民主派支持者質疑，此時，羅健熙於2017年替民主黨寫下香港前途決議文，承認「港人民主治港」理想未能實現，並在文中大幅回應本土思潮，在論述方面相當盡取，同時他積極參與黨內政治路線和政策倡議的工作，有黨員形容他是黨內的「文膽」。

對內，羅健熙近年較知名的「戰役」，是推動「黨政分工」，倡議黨內的立法會議員由於議會工作日益繁重，不應再身兼主席的領導層工作。三年前的周年會員大會曾就「黨政分工」表決，惟因通過門檻極高，最終未能通過，加上總辭後暫無逼切延續這工作，但長遠或再思考推動相關工作。

林卓廷當選後，將議會經驗聲音帶進民主黨的核心領導層。（資料圖片）

至於副主席方面，最早表明有意參選的兩人為同屬少壯派的梁翊婷及冼卓嵐，原本兩人一旦成功進場，將變相實現民主黨的黨政分家。不過，隨着泛民在立法會總辭，林卓廷隨即宣布有意競逐副主席，欲將議會經驗帶進領導層。今次林卓廷當選，某程度上延續了民主黨有立法會經驗人士擔任領導核心的路線，加上其作風傾向專業、務實，相信令黨內較保守者更為安心，而其政治明星效應，亦將確保民主黨不會離開公眾視線。

梁翊婷近年以黨內小花形象冒起，在公關工程、接觸年青聲音、思維冒進方面不俗，亦曾與羅健熙、李永達一同主持時政分析節目，她個人在政圈內亦算人面廣泛，足以擔當進一步革新民主黨年輕化的推手。 相對地，冼卓嵐在知名度方面略遜一籌，而且一旦他與林卓廷一同當選，公眾或有新界東派系壟斷核心之感，現在的分布則有分庭伉禮的效果。

林卓廷今次以170票最高票當選，證明其支持度相當高，而梁翊婷與冼卓嵐則分別獲得140票及109票。有民主黨中人指，今次的選舉由林卓廷及梁翊婷當選，屬正常結果在意料之內。但對於未來的領導層組成，此人表示，未知日後是否還會有類似的競爭場面出現，似乎認為領導層大局已定，短期內不會有出現太多新變化。