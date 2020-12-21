港人自由和選擇法案被拉倒　陳偉信稱移民政策法案不通過常見

推動為港人提供庇護的《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act），因為美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）反對，未能在參議院一致通過，表示擔心法案將美國難民門檻降低，導致中國間諜進入美國，形容法案帶有美國民主黨長遠改變移民法例的目標。 香港國際問題研究所秘書長陳偉信指，法案本身因為時間上趕急，原本希望參議院一致通過後，在特朗普任內通過成為法例。他解釋指，參議院本身對移民政策的類似法案取態一向糾纏不清，無法通過的情況常見。

陳偉信表示，難民政策在美國一向受爭議，例如中美兒童是否應獲難民資格等，故類似法案無法通過的情況很常見。（資料圖片/陳百灝攝）

陳偉信在電台節目解釋指，共和黨參議員魯比奧約半年前亦有提出《避風港法案》，但目前仍未在共和黨獲得處理，認為參議院本身對相關法案糾纏不清。他解釋指，難民政策在美國一向受爭議，例如中美兒童是否應獲難民資格等，故類似法案無法通過的情況很常見，除非是總統主動推動、或者通過投票表決的法案，認為日後可再觀察今次法案的進展如何。

陳偉信認為，魯比奧的說法亦反映共和黨內一定看法，如美國目前最新的難民配額回落至1.5萬個，強調縮減難民配額是白宮一直在做的事。至於是否擔心中國間諜，陳認為與美國的大環境有關，因為他們近期亦有關於滲透工作的報道，認為克魯茲有此說法，一定程度上受歡迎。