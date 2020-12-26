葉劉女兒滯英無法返港渡聖誕　送母親口罩盛惠300元一個有玄機

昨天聖誕佳節，雖然疫情下不能如過去一樣外出狂歡，但不少人仍會留在家與親人共度時光。立法會議員葉劉淑儀「拆禮物日」（26日）在Facebook發片，指女兒榮恩因工作滯留英國。女兒無法回港，唯有越洋為母親寄送禮物，其中包括價值300元的口罩，葉劉仍在短片中解釋這個貴價口罩的端倪。

葉劉淑儀在聖誕前夕收到女兒送贈的口罩，大感窩心。（葉劉淑儀facebook短片截圖）

葉劉淑儀在片中指，今個聖誕收到的最窩心禮物，是女兒寄自英國的禮物。她指女兒目前在英國一家時裝公司工作，並選購了一些衣服寄給母親，她指對方知道自己經常咳嗽，因此特意選了有領套頭衫，果然相當窩心。

而除了衣服，禮物中最特別的要數價值30英鎊，即近300港元的紅色口罩。葉劉解釋，口罩的材料是中國絲混入意大利原料，由英國女工手工縫製，因此價值不菲，難怪葉劉亦忍不住大讚「呀囡真係好有孝心，記住媽媽天冷需要甚麼衣物。」可惜送禮始終無法取代見面，葉劉指女兒原希望農曆年回港跟她團聚，如今當地封城飛機停駛，自己亦只能祝福她一個溫暖安全的聖誕新年。