葉劉女兒滯英無法返港渡聖誕　送母親口罩盛惠300元一個有玄機

撰文：潘希橋
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昨天聖誕佳節，雖然疫情下不能如過去一樣外出狂歡，但不少人仍會留在家與親人共度時光。立法會議員葉劉淑儀「拆禮物日」（26日）在Facebook發片，指女兒榮恩因工作滯留英國。女兒無法回港，唯有越洋為母親寄送禮物，其中包括價值300元的口罩，葉劉仍在短片中解釋這個貴價口罩的端倪。
葉劉淑儀在聖誕前夕收到女兒送贈的口罩，大感窩心。（葉劉淑儀facebook短片截圖）
葉劉淑儀在片中指，今個聖誕收到的最窩心禮物，是女兒寄自英國的禮物。她指女兒目前在英國一家時裝公司工作，並選購了一些衣服寄給母親，她指對方知道自己經常咳嗽，因此特意選了有領套頭衫，果然相當窩心。
而除了衣服，禮物中最特別的要數價值30英鎊，即近300港元的紅色口罩。葉劉解釋，口罩的材料是中國絲混入意大利原料，由英國女工手工縫製，因此價值不菲，難怪葉劉亦忍不住大讚「呀囡真係好有孝心，記住媽媽天冷需要甚麼衣物。」可惜送禮始終無法取代見面，葉劉指女兒原希望農曆年回港跟她團聚，如今當地封城飛機停駛，自己亦只能祝福她一個溫暖安全的聖誕新年。
【女兒的禮物】
【女兒的禮物】 今天是Boxing Day，首先再次祝各位聖誕快樂。 疫情肆虐，相信各位都跟我一樣受到影響。我的女兒於外地工作，原打算回港跟我慶祝，可是因疫情影響，惟有打消計劃。不過，她依然為我送上貼心的聖誕禮物。她知我天冷時容易咳嗽，故為我選購了很多保暖衣物。因我經常要出外活動，她更特地送了一個非常豪華精緻的口罩給我，非常孝心。所以我經常跟朋友說，家有一女如有一寶，她總是無時無刻惦掛著你。 最後，祝願各位在這個普天同慶的日子，能與家人一起，度過一個健康又窩心的節日。Posted by Regina Ip 葉劉淑儀 on Wednesday, 23 December 2020