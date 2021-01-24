建制團體蒐簽名倡司法改革　要求加強審查法官、不得擁外國居留權

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-24 13:46

司法界近一年半捲入政治風眼，尤其成為建制派狙擊目標。藍營團體「香港司法改革關注組」昨日（23日）在於灣仔發起簽名運動，要求司法機關改革，其中特別提到要求加強審查入職法官背景、要求他們學習和考核國家憲法，又要求各級法院法官必須由沒有外國居留權的香港永久居民擔任。

團體召集人譚銘萁表示，不少涉及反修例事件的案件，最終也被法院「輕判」，引起「公眾不滿」，引起「警察拉人，法官放人」的說法及觀感，認為急需盡快推行司法改革。團體指，他們稍後會舉行問卷調查，並向司法機構遞交聯署。

聯署聲明倡議人之一、新民黨成員李梓敬提出10項司法改革建議，包括：

1. 要求特區政府成立司法改革委員會，研究司法改革事宜。

2. 要求香港司法機關每年撰寫「年度司法工作報告」向行政長官作出報告。

3. 要求新入職的法官學習和考核國家憲法。

4. 改革司法人員推薦委員會，增加非法律界代表。

5. 建立更開放和具透明度的投訴法官機制。

6. 根除香港法院的殖民地文化。

7. 法官入職審查應更加嚴格，避免有政治背景的人士加入成為法官。

8. 香港司法機關應設立一個負責對外溝通的部門，以回應公眾的質詢。

9. 改革法援制度，杜絕濫用。

10. 各級法院法官必須由沒有外國居留權的香港永久居民擔任。