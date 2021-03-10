撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-10 19:40

前民主黨立法會議員許智峯去年12月經丹麥流亡英國，他昨日（9日）凌晨在facebook表示，已離開英國抵達澳洲，並開始接受14天的強制隔離。許智峯今日（10日）接受當地傳媒訪問時稱，現時澳洲對外國人士採取「封關」措施，他感謝當地政府提供協助，破例讓他自費登上只准澳洲公民乘搭英國直飛澳洲的航班。

許智峯昨日（9日）凌晨在facebook表示，已離開英國抵達澳洲，並開始接受14天的強制隔離。（許智峯facebook截圖）

《澳洲廣播公司》（ABC）指，許智峯這次是以有效期為12個月的旅遊簽證抵達澳洲。許智峯接受《SBS中文》訪問時表示，他獲澳洲豁免「封關令」，並沒有與澳洲政府達成協議，亦沒交換任何條件，只是在申請豁免時交代了他自己的背景等資料。「我只是說了我的背景、我在香港運動中的背景，以及香港的社會運動、政治事件如何影響我家人令我家人經歷很多困難，也提到我在澳洲有一個直接親屬，所以希望它考慮我的家庭理由」，許智峯強調，非常感謝當地政府對他的幫助。

許智峯指，其遊說工作有三大目的，包括推動人權法立法、鼓勵澳洲經貿減少依賴北京、擴大收容港人的措施。（資料圖片）

許智峯：三大目的包括推動人權法立法

許智峯表示，他選擇赴澳洲因當地缺乏國際遊說的政治人士，反觀歐洲和加拿大等地有，故他希望能「分工補位」，該當地國會議員和官員看到香港現時發生的事，包括政府侵犯人權等情況。許智峯又指，其遊說工作有三大目的，包括推動人權法立法、鼓勵澳洲經貿減少依賴北京、擴大收容港人的措施。

澳洲內政部發言人接受當地媒體查詢時表示，不會評論個別個案，強調現時若非澳洲籍公民要入境，除非屬於已有的豁免類別，又或者向邊防署申請豁免，否則不能入境。