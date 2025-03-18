近五成本地律師行僅一人營運　林新強倡修例便利擴充吸引中企業務

隨著內地與香港經貿關係更加密切，越來越多中資企業在港尋求法律服務，不過有機構調研發現，由於本地律師行多數規模較小，近五成僅有一名律師，料難獲得中資企業青睞。就此，法律界立法會議員林新強聯同研究團隊，建議政府拆牆鬆綁，修改現時限制本地律師事務所擴充、發展業務的條例，容許採用「律師法團」模式執業、放寬對律師行合伙人身份的限制等。



有研究發現現行法例限制了本地律師事務所的發展（何夏怡攝）

去年，林新強委託融入國家發展大局基金會，歷時七個月深度訪談十一家中資企業、一家經貿機構、兩家仲裁中心和兩家律師行，了解中資企業使用香港法律服務的意願。

研究團隊負責人王緝憲（右）指，本地律所規模過小，難以獲得中資企業青睞。（何夏怡攝）

研究發現本地律師行規模小 難獲中資企業青睞

研究團隊負責人、大灣區香港中心研究總監王緝憲教授稱，在港中資企業主要希望IPO上市，或以香港為起步點拓展東南亞等海外市場，需要相應的法律服務，尤其中央企業和出海較早的民企的需求旺盛。惟現時中資企業對本地律師了解不足，同時根據律師會數據，多數本地律師行規模過小，近九成有少於五名合伙人，近一半僅一名律師，相比外資和內資律師事務所，更難獲得中資企業青睞。

林新強（右）指限制本地律師行營運的法例，是歷史遺留的問題（何夏怡攝）

林新強：本地律師行規模小是港英管控的結果

林新強說，本地律師行規模小是港英政府管控的結果，是歷史遺留問題，「港英不想本地事務所壯大，大所都由英國人主持，優秀律師被國際律所搶完，本地律所沒有機會發展為國際一流律所」。他強調，專業團體自行發展業務的時代已經過去，政府有責任帶領法律業界發展。

促港府為本地律師和中企設交流平台 修例便利擴充

至於如何突破本地律師行的限制，研究團隊提出，政府可牽頭成立「專業服務業發展督導委員會」和設立「專業服務業發展諮詢委員會」，為本地律師行和中資企業提供溝通平台，同時多方共搭法律服務諮詢平台，配對本地律師的優勢和中資企業的需求。

團隊還希望當局能拆牆鬆綁，修改現時限制本地律師事務所擴充、發展業務的條例，具體措施包括落實採用「律師法團」模式執業，林新強形容此舉是法律行業結構性改革的第一步。其他措施包括放寬律師行命名規則，及放寬律師行合伙人身份限制，允許其他專業人士在事務所內執業等。

調研發現本港法律服務定價偏高 有受訪航運公司寧到倫敦找法律服務（Reuters）

本港法律服務定價偏高 有受訪航運公司寧到倫敦找法律服務

另外，研究團隊還發現，相比周邊地區，本港的法律服務定價偏高，價格梯度不明顯，導致在港中資企業不願外判法律服務。對此，團隊建議設價格梯級制度，提高法律服務的性價比。另外，團隊建議在新興領域如海事海商法打造業態集群，以降低價格，原因是有受訪航運公司表示，寧願到倫敦尋求法律服務，因成本低於香港。

其他建議包括積極吸引更多中資企業來港設立分支或海外總部，培養從事制裁法、海事法、國際稅法、知識產權、爭議解決等領域的人才，以滿足中資企業對法律專才的多方位需求等。