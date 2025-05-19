港產三亞「網紅」局長卸任　回流加盟共享基金會參與國際人道救援

2021年獲海南島南亞市聘任為旅遊發展局局長的香港青年葉家麟，於今年1月結束三年任期後返港，加盟由全國政協副主席梁振英創辦、從事國際醫療人道救援服務的「香港共享基金會」。葉家麟表示，十分認同基金會在全球的民間外交工作，早前也已隨團前往老撾、柬埔寨、東帝汶及塞內加爾等地參與服務，未來將會積極投入實踐「一帶一路」倡議下的「共享」和「民心相通」事業。



現年37歲的葉家麟是土生土長的香港人，曾於2021年獲海南島南亞市聘任為旅遊發展局局長，今年1月任期屆滿後卸任，目前加入「香港共享基金會」，從事國際醫療人道救援工作。（葉家麟微信「朋友圈」）

海南省三亞市人民政府近日發布職務任免通知，免去葉家麟三亞市旅遊發展局局長職務。現年37歲、在香港土生土長的葉家麟，是香港廣東社團總會常務副主席葉振南之子，持有生物化學和英國法雙學士學位，曾任飛機租賃服務公司Aero Link Limited的首席執行官。

2021年9月，三亞市委組織部宣布，葉家麟作為「三亞市面向全球公開選聘高端管理人才」，擬聘任法定機構任職；翌月，葉家麟正式獲聘任為三亞市旅遊推廣局局長。2023年5月，旅遊推廣局更名為旅遊發展局，葉家麟亦隨之改任新局局長，任期三年。

該聘任曾經引發熱議：為何香港居民可以出任內地官員？海南省組織部解釋，這是中央賦予海南自由貿易港的特殊政策，得以招聘境外人員擔任海南自由貿易港法定機構、事業單位或國有企業主要負責人。三亞市旅遊發展局主要承擔政府的部分公共服務職能，經授權代表政府在法定職責範圍內開展工作，實行企業化管理、市場化運作，不以營利為目的，且不列入行政機構序列。該局實行理事會領導下的局長負責制，理事會由三亞市發展和改革委員會、市旅遊和文化廣電體育局、市財政局、市商務局、市交通運輸局、市旅遊發展局以及三亞市旅遊行業協會聯合會等單位組成，代表政府對旅發局履行監督管理職責。

葉家麟上任後，憑着「顏值」迅速在網上爆紅，被讚成功說好三亞故事。對於卸任一事，葉家麟在微信「朋友圈」發表貼文表示，早於今年1月離開工作多年的三亞，並已加入「香港共享基金會」。他解釋，主要是為了就近照顧逐漸長大的兒子，加上十分認同基金會在全球展開的民間外交工作；而他早前已經前往老撾、柬埔寨、東帝汶及塞內加爾等地參與服務，未來將會積極投入實踐「一帶一路」倡議下的「共享」和「民心相通」事業。

香港共享基金會於2018年由梁振英創立，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衛生領域的人道主義援助，目前已在七個國家展開服務，包括消除白內障致盲、登革熱防控、提供直接飲用水及青年發展等。