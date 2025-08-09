美國及G7盟國譴責香港緝捕潛逃者　港府：虛偽雙標、絕不會得逞

美國與七國集團快速反應機制成員國（包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國及歐盟）和關聯成員國發表聲明，譴責香港緝捕潛逃境外的19名潛逃者。特區政府就此回應指，在特區政府提出相關措施後，詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，實乃典型的虛偽「雙標」。



政府發言人強調，任何外國或外部勢力企圖詆毀香港情況，只會理屈詞窮，絕不會得逞。



香港議會16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括何良懋、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕、曾偉藩。（國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

香港議會16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦。（警務處國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

香港議會16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括吳文君、黃振華、黃修和及張信燕。（警務處國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

港府發言人指出，警務處國家安全處於7月25日公布懸紅通緝16名潛逃者，以及已於2024年6月和12月先後被指明為潛逃者的袁弓夷、霍嘉誌及蔡明達。上述19名潛逃者在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯《香港國安法》罪行。

港府發言人：潛逃者非「行使自由」，而是公然危害國安

發言人表示，該等潛藏境外的潛逃者被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為他們「行使發表的自由」，而是因為他們在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當。發言人續稱，「香港議會」是一個旨在顛覆國家政權的組織，其目標包括推動「自決」、制定所謂「香港憲法」，以非法手段推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度或推翻中華人民共和國中央政權機關或者特區政權機關等，因此有需要採取是次措施強烈打擊。

港府批美國、七國集團快速反應機制成員國聲明是雙標。（資料圖片)

此外，發言人表示，任何外部勢力及別有用心人士，在特區政府提出相關措施後，詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，實乃典型的虛偽「雙標」。任何倡議某些人或組織不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。任何外國或外部勢力企圖詆毀香港情況，只會理屈詞窮，絕不會得逞。特區政府定當繼續堅定履職，維護國家安全。

外交公署：強烈譴責G7公然詆毀抹黑香港警方執法行動

外交部駐港特派員公署亦發表聲明，強烈譴責七國集團快速反應機制成員發表所謂「聯合聲明」，公然詆毀抹黑香港特區警方執法行動。發言人指出，袁弓夷等反中亂港分子的惡行涉嫌嚴重違反香港國安法律，圖謀顛覆國家政權，必須嚴懲。出於維護香港法治、捍衛國家主權安全的需要，特區警方依法通緝反中亂港分子，合理合法，有理有據，順應民意，正當必要，不容置喙。西方對特區警方所謂「跨國鎮壓」”的指責純屬無稽之談。

發言人強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。任何抹黑、干預都動搖不了中央政府和特區政府維護國家主權安全的堅強意志，都阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的大勢。中方強烈敦促有關國家反躬自省，切實遵守國際關係基本準則，切實尊重特區法治，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。