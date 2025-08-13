立法會殘廁現安全套包裝袋惹疑雲：誰的「圈套」？｜政壇諸事町

立法會正值暑期休會，有傳有人於立法會上層的殘廁內發現一個用過的安全套，引發圈內熱議和猜想。不過，《香港01》了解到，事實並非如此，但有些蹊蹺。



上周一（8月4日）下午5時許，有人於立法會綜合大樓14樓無障礙洗手間的馬桶內，發現一個撕開了的安全套包裝袋。

知情人士向《香港01》證實，上周一（8月4日）下午5時許，有人於立法會綜合大樓14樓無障礙洗手間的馬桶內，發現一個撕開了的安全套包裝袋。該樓層正是立法會C15+議員的辦事處樓層，事件引起他們高度關注，馬上與立法會秘書處聯絡，並且查看相關時段和位置的閉路電視，但沒有發現有多過一個人在同一時段使用有關廁所，所以早已告一段落。

有C15+議員向《香港01》表示：「事發後我們非常緊張，沒有掩耳盜鈴，而是第一時間就與秘書處合作查證，總算證明了大家的清白。」該議員又深信，他們這隊人都非常檢點，「絕對不會亂來。」由於從閉路電視所見，沒有什麼可疑發現，他們不排除有人「惡作劇」，甚至有人猜測，「可能是競爭對手的政治謀殺，刻意丟個包裝，引發大家猜想。」

《公廁（行為及舉止）規例》規定，公廁內不得進行不檢行為。不過，立法會並非開放予公眾的場所，所以立法會廁所不受有關規例規管。然而，有議員指出，即使沒有明文規範，但立法會是嚴肅場所，「不是小巷」，任何人都應該自我約束，公職人員更甚。

現屆立法會將於9月3日復會，並於10月24日終止所有會期，同日展開新一屆立法會選舉提名期至11月6日；直到12月7日舉行立法會換屆選舉，選出90名立法會議員。