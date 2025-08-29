梁君彥被傳指控徐英偉外遇　兩人攜手見記者息風波｜政壇諸事町

政圈近日流傳立法會主席梁君彥上月初在一次傳媒午宴中解釋新制訂的《議員守則》時「誤中副車」，點評前民政事務局局長徐英偉曾涉桃色風波。梁君彥今日（8月29日）與現為香港酒店業主聯會執行總幹事的徐英偉一起會見傳媒澄清。梁君彥強調，他記憶中在當日飯局中沒有作出任何有關於徐英偉的指控。徐英偉則表示，他當日不在場，「好難評論」。被問及婚外情傳聞時，他斬釘截鐵回應：「一定冇」。



梁君彥主動解釋，7月初他與傳媒代表午宴，主要目的是解釋新推行的《議員守則》，席間有人提出議員可能受到懲處的不同場景，「有人攞一啲例子出嚟問」，「我記憶之中冇任何指控」。他表示，希望這件事不要再發酵下去，令外界視線被轉移，影響立法會的正經工作。

梁君彥與徐英偉一起見記者，澄清傳聞。

梁君彥：與徐英偉相識多年合作愉快

梁君彥強調，他與徐英偉相識多年，關係良好，合作愉快。他形容徐英偉勤奮、有誠信、操守好，指其現時肩負推動香港旅遊發展的重任，希望不為這件事影響其工作。梁君彥後來回答提問時再指，當日飯局中有人提及徐英偉，但他記憶中是「positive（正面）」。

徐英偉：希望小事化無、不被人分化

徐英偉則表示，他當日不在場，「對於我嚟講，好簡單，就係做好自己嘢，其他問題，與我無關嘅，我答唔到」。被問到是否曾發律師信要求梁君彥交代事件，他沒有直接回應，只稱兩人相識多年，有多種不同的溝通方式。他補充說，最重要是建制派團結，希望不要被人分化，「如果能夠大事化小、小事化無，是最實在、認真、務實的做法」。

徐英偉在2022年初疫情期間因出席時任港區人大代表洪為民的生日宴而丟官。梁君彥形容，徐當日離開政府體現了問責精神，顧全大局。