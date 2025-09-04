周守仁會見新教宗　稱良十四世延續方濟各對華方向　重視對話

天主教香港教區主教周守仁樞機9月2日在梵蒂岡與教宗良十四世會面，交換對中國教會的看法。周守仁表示，良十四世願意延續前任教教方濟各對中國的方向，認同教會與內地政府對話的重要性。



據天主教香港教區《公教報》報道，周守仁在梵蒂岡宗座大樓與良十四世會面，這是周守仁自今年5月在梵蒂岡參與選舉教宗會議後，兩人首次作深入會面。

4月28日，周守仁樞機出席梵蒂岡聖伯多祿大殿舉行的哀悼彌撒。（Reuters）

周守仁：慶幸向教宗分享不同來源消息 充實對中國認識

報道引述周守仁指，這次會面讓兩人互相加深了認識，他向良十四世分享了對教會的看法，以及有關在中國教會和香港教會的情況，幫助他加深了解中梵關係的現況。

周守仁表示，相信良十四世持續了解在中國的教會現況，樂於聆聽各方的聲音，而他慶幸能與教宗分享更多不同來源的消息，襄助他充實對中國課題的認識。

9月2日，天主教香港教區主教周守仁在梵蒂岡與教宗良十四世會面。（公教報）

方濟各對華態度務實 曾多次表達希望訪問中國

良十四世曾經擔任聖奧斯定修道會的總會長，到過內地，周守仁指，他對中國有一定的認識。

教宗良十四世現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向，他認同教會與內地政府對話的重要性，並在中梵關係上優先透過交談處理問題。 天主教香港教區主教周守仁

教宗每週三都會在梵蒂岡聖伯多祿廣場公開接見來自各地的天主教徒及訪客，其間曾有中國遊客身在現場揮動中國國旗。（路透社/資料圖片）

今年4月離世的方濟各擔任教宗期間對中國採取務實態度，希望透過對話解決中國教會的複雜處境，他曾多次表達希望訪問中國，但並未實現。