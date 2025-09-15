刑事案輪候時間回落但超標　司法機構：隨修例及國安案審結可縮短

立法會司法及法律事務委員會今日（9月15日）討論法庭程序的輪候時間，有議員關注目前刑事案件輪候時間偏長，敦促當局加快處理。司法機構政務處回應指，隨着反修例及國家安全案件審結，輪候時間可以再縮短。



高等法院原訴庭刑事案件的平均輪候時間在今年6月底為362日，區域法院刑事案件平均輪候時間貶為311日，後者遠高於官方服務承諾目標，即在被告首次提訊後100天內進行審訊。



去年處理55.2萬刑事案 輪之前五年平均高近一成

司法機構向立法會提交的文件指出，去年各級法院案件數量約為55.2萬宗，較之前五年（2019至2023年）的平均案件量高約9%；已處理案件總數超過53.7萬宗，較過去五年平均量高10%。

司法機構表示，過去有多宗反修例案件及國安案件的審期超出預計，導致約60宗原本已排期於2022年至2025年6月之間聆訊的刑事案件需要重新排期。。（資料圖片）

整體而言，各級法院民事案件平均輪候時間大致達標，但刑事案件輪候時間偏長。其中，高院原訟庭源自裁判法院上訴案件的平均輪候時間從 2023年高峰時的208日顯著縮短至2024年的131日，至今年6月底進一步減短至116日，仍未能維持在90日目標範圍之內。其他刑事案件的平均輪候時間於 2024年至今年6月底期間由369日稍為縮減至362日。

國安案件須由三名法官審理 涉案中被告多且審期較長

司法機構指出，原訟庭案件輪候時間較長，主要可歸因於國安案件及其他刑事案件持續湧現，以及每宗國安案件須由三名法官審理，對司法資源構成影響。此外，反修例案件及國安案件一般較為複雜，涉及被告人數較多且審期較長，並需較長時間以完成必要的程序和擬備判案書。過去有多宗反修例案件及國安案件的審期超出預計，導致約60宗原本已排期於2022年至2025年6月之間聆訊的刑事案件需要重新排期。

區域法院。(黃浩謙攝/資料圖片)

在原訟庭提訴的刑事案件數目（包括2019年反修例事件相關的案件、國家安全相關案件及其他刑事案件），於2022至2023年期間由223宗倍升至446宗，2024 年再增至452宗。

區院刑事案平均輪候約331日 服務承諾為100日

區院刑事案件的平均輪候時間亦繼續受到反修例案件影響。雖然區院刑事案件的平均輪候時間已從2023年高峰時的442日大幅縮短至今年6月底的約331日，但仍與服務承諾有明顯差距。司法機構指出，截至年6月底，由區院負責處理共 369 宗反修例刑事案件中，355宗（96%）已經結案，預期反修例案件對刑事案件平均輪候時間的影響將會逐步減低。

選委界議員簡慧敏與謝偉俊均敦促當局加快處理審訊。簡慧敏表示「遲來公義都影響公眾看待我們的公義」，謝偉俊則指出，許多案件的被告一直在等或被監禁，又不獲保釋，「時間一長就不公道」。

司法機構政務長梁悅賢。（直播截圖）

司法機構政務長梁悅賢回應指，有案件輪候時間多於一年，並非司法機構可以控制，而是業界認為有需要，是為審訊作準備。對於不獲保釋的涉案人士，梁悅賢稱當中很多已獲優先排期給這些案件，「希望這些長案件陸續審結，其他案件排期會快一些」。