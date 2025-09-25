陳方安生、劉慧卿見美國駐港總領事伊珠麗　港澳辦兩轉載批評文章

美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）上月履新，據報日前在招待會上，分別與政務司前司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿見面。



港澳辦昨天（24日）兩度轉載《文匯報》分別點名陳方安生和劉慧卿的文章，內容包括斥伊珠麗勾結亂港分子、不容亂港勢力胡作非為等。



美國新任駐港澳總領事伊珠麗。

政務司前司長陳方安生。

首篇轉載文章針對陳方安生見伊珠麗

港澳辦首篇轉載的《文匯報》報道，題為《大批市民美領館抗議 斥美領事勾結亂港分子》，主要對象是陳方安生。內文提到伊珠麗與陳方安生會面的消息傳出後，有20多人在美國駐港澳總領事館後抗議，寫上「強烈譴責伊珠麗勾結反中亂港分子陳方安生」、「勾結反中亂港分子可恥」、「不得禍亂香港」。

美國新任駐港澳總領事伊珠麗。（領事館FB）

第二篇轉載文章點名劉慧卿見伊珠麗

同日，港澳辦再轉載《文匯報》一篇題為《國安屏障已築牢 不容亂港勢力胡作非為》的文章，內文不只針對伊珠麗與陳方安生的會面，亦點名民主黨前主席劉慧卿，形容她「不甘寂寞」，「香港國安法實施後未間斷搞軟對抗，民主黨散檔亦未見有所收斂」，在美領館招待會上「滿場飛」。

民主黨前主席劉慧卿與美國駐港澳總領事伊珠麗合照。（劉慧卿FB）

文章提到香港已實施港區國安法，《基本法》23條亦完成立法院，形容築好堅不可摧的國安屏障，「絕不可能再任由內外反中亂港勢力胡作非為，那些還想充當外部勢力代理人的反中亂港棋子，更要好自為之。」