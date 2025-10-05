民思政策研究所首辦研討會　呼籲跨界合作擺脫偏見凝聚共識

中文大學滬港發展聯合研究所（滬港所）與民思政策研究所今日（10月5日）聯合主辦「鋪橋搭路·跨界實現」研討會，聚焦探討香港未來發展的五個主題，包括未來之城與治理革新、醫療健康與樂齡生活、教育創新與人才策略、產業升級與經濟突破，以及文化創意與多元社會。民思政策研究所所長湯家驊表示，在赤字的時期更需要明白大局發展與機遇的新一代，思考善用資源的方案，從而成為香港發展的助力。



「民思政策研究所」前身為「民主思路」，上月中旬正式改名，希望藉此更專注進行深入、理性的政策研究，而「鋪橋搭路·跨界實現」研討會則是改名後首項活動。

滬港所助理所長、民思政策研究所研究總監潘學智擔任主導講者，呼籲各界擺脫偏見，透過跨界合作推動務實提案，以實現香港可持續發展。他表示，他們這一代人的使命是令香港不再落後於形勢，做到承傳創新，使香港再擠身世界頂流。他又強調，香港需要追求客觀、務實和多元，冀透過今日的研討會，凝聚共識，將不同想法轉化為可行的倡議。

香港浸會大學新聞系專業應用教授陳景祥、香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所名譽高級研究員謝國樑，以及仁愛堂社會服務總監李以仁，分別擔任分享嘉賓。

經過一番討論後，研討會提出多項具前瞻性和可行性的提案。包括：

在產業升級與經濟突破方面，與會者建議政府應加強對中小企業的援助，提升其競爭力，並透過駐外經貿機構協助中小企業將產業拓展至新興市場。在醫療健康與樂齡生活方面，倡導推動長者公共衛生及樂齡科技的普及應用，完善跨境醫療與安老安排，並營造醫療產業化的友善環境，吸引鄰近地區人士來港使用優質醫療服務。

針對教育創新與人才策略，與會者提出政府應扮演資源調度角色，促進產業與社區資源融入學校教育，同時完善人才培訓體系，支援香港市民就學、就業及在職進修。此外，與會者亦認為香港應發揮高等教育優勢，持續加強與海外高校的交流合作，進一步將香港打造成為國際高等教育交流中心。在文化創意與多元社會方面，建議政府應賦予本地文化產業更多發展空間，並透過提升文化補助申請流程的透明度，促進文化多元發展。

最後，在未來城市建設與治理革新方面，與會者提出政府應更主動掌握市場需求，優化土地運用與發展規劃，及時鬆綁不合時宜的規例，透過公私協作加速北部都會區發展，並委託大學研究機構進行第三方獨立民調，掌握民意脈動，提升治理效能。

民思政策研究所所長湯家驊於活動上表示，今天聚集各界持份者合力思考香港未來的發展重心，內容涵及北部都會區、教育、創科、醫療等，各個界別環環相扣，在赤字的時期更需要明白大局發展與機遇的新一代，思考善用資源的方案，從而成為香港發展的助力。

民思政策研究所表示，這場跨界研討會是重要起點，象徵各界共同努力，鋪橋搭路，實現更美好的未來。研究所將整理所有提案、編制報告並分發予相關政策制定者，以促進落實；也將繼續研究使命，致力為香港發展提供理性、客觀的建議。