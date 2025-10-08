施政報告｜立法會辯論致謝議案三日　狄志遠盼政府可向市民問責

立法會今日（8日）起一連三日展開新一份《施政報告》致謝議案辯論，辯論分為四個環節，包括深化改革心繫民生、加快發展北部都會區，教育、科技人才一體化發展等主題。



李慧琼：施政報告把握契機 開展更深、更廣改革

立法會內務委員會主席李慧琼在會上率先發言，她指今次是就行政長官李家超任內第四份施政報告的致謝議案，這份施政報告主題是「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，把握了國家十四五規劃圓滿收官、十五五規劃謀篇佈局的重要契機，是在香港由治即興進程的關鍵節點，開展更深更廣的改革。

李慧琼表示，致謝議案辯論三天，議員將就施政報告各政策範疇提出願景和措施，作為內委會主席，她希望行政長官和各司局長細心聆聽。她又引述國家主席習近平指，為了人民改革才有意義，她相信令市民有更好生活、經濟社會實現更好發展，也是議員服務香港的初心。

狄志遠：政府要向市民問責 容納不同聲音的胸襟

新思維狄志遠表示，政府為人民服務，作為問責型政府，要有三項重要元素：第一，政府要向市民問責；第二，政府要有容納不同聲音的胸襟；第三，政府要推動市民參與。他歡迎施政報告將「部門首長責任制」放在核心，形容多年來政府部門存在「不做不錯、不求有功、但求無過」的心態，遇事求避風險，部門之間層層關口，令事情拖拖拉拉，甚至胎死腹中。他認為責任制要發揮效果，就要訂立精準和能看得到成效的指標，這是向市民問責的重要一步。

狄志遠說，官員和公務員不只在行政體系內交代，更要向市民交代。每個重要政策都要說清楚問題、方案、成本、風險、目標和期限，讓市民有根據地監督。同時，把市民對效率、態度、成效的意見作民意調查，將結果納入部門和高官的考核，讓「向市民問責」真的有分數，有後果。他說香港是一個多元社會，存在不同聲音是自然不過的事實。正如一個交響樂團，演奏時有小提琴聲，鋼琴聲，笛子聲，及鼓聲等等，樂園的指揮，就是在不同樂器聲中，找出和諧的節奏，令不同聲音變成天籟之音。

狄志遠指政府要勇於面對反對意見，當市民提出批評時，官員應視之為改善施政的機會，對反對聲音積極回應，解釋，調整，交待，必然會贏得民心。他引述春秋時期鄭國大夫子產說：「其所善者，吾則行之；其所悪者，吾則改之」，子產治國重視民意，認為民意是施政的老師。

顏汶羽：應設更多表揚機制 激勵公務員士氣

民建聯顏汶羽則認為「部門首長責任制」中問責不是唯一焦點，重提政府處理颱風「樺加沙」襲港期間，各部門迅速協調應對，體現部門首長有責任感，應加設更多表揚機制，激勵士氣、推動正面文化。

簡慧敏：退休公務員出任委員會主席調查 獨立性受關注

選委界簡慧敏指，部門首長沒有清晰定義，如果由退休公務員出任公務員敍用委員會主席，有意見關注調查觀感方面的獨立性。因此她建議檢視主席人選，修訂法例時加強委員會各方面的管理。

盧偉國：暫緩垃圾徴費實事求是

經民聯盧偉國則關注垃圾徵費，認為政府宣佈暫緩實施是實事求是、值得支持，因為回收配套要先做好，特別是廚餘回收設施不足，希望最終達到零廢堆填。

議員發言15分鐘、官員總發言約4小時

《施政報告》致謝議案辯論分為四個環節，第一節的主題包括「深化改革 心繫民生、『一國兩制』行穩致遠、強化治理體系、粵港澳大灣區建設」；第二節包括「加快發展北部都會區、產業發展和革新、融入國家發展大局，鞏固香港國際中心地位(一)：金融、貿易」；第三節包括「鞏固香港國際中心地位(二)：航運、航空、法律，便利交通出行，文化、體育、旅遊協同發展」；第四節是「教育、科技、人才一體化發展，豐富置業階梯，勞工支援和保障，醫療健康，社會福利，社會發展」。

根據以往安排，辯論連續三日，分四個環節進行，每個環節涵蓋一組政府當局建議的政策範疇，每位議員可以在四個辯論環節的每一節發言一次，但總發言時間不得超過15分鐘，發言內容須限於該環節的指明範疇。官員總發言時間約4小時。

去年歷時21小時 無反對下通過

去年施政報告議案辯論連同官員發言合共約21小時，88位議員的總發言時間為17小時39分，最終無人反對之下通過議案。

10.22立法會最後一次大會 討論網約車規管

另外，鑑於立法會換屆選舉12月7日舉行，10月24日是本屆立法會會期中止的日期，當日至11月6日是選舉提名期。10月22日將是本屆立法會最後一場大會。

翻查立法會網站，本周大會有一項附屬法例《2025年儲税券(利率)(綜合)(修訂)(第2號)公告》提交審覽；10月15日的大會將恢復俗稱規管網約車法案，即《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》的二讀辯論。若二讀通過，將會交付全體委員會審議及三讀。