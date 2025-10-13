陳茂波明訪美出席IMF及世銀年會　稱對話有助增強了解建立互信

財政司司長陳茂波將於明日（10月14日）早上出訪美國紐約與華盛頓，與當地主要商會、金融機構和智庫等會面，並將以中國代表團成員身份出席國際貨基金組織（IMF）及世界銀行集團年會。



陳茂波將先到紐約，16日轉往華盛頓出席IMF及世銀年會。年會匯聚世界各地財政、金融和經濟相關的官員、中央銀行代表、企業及非政府組織要員和學者，議題包括環球經濟現況與前景、金融、國際貿易、全球供應鏈、氣候變化、數字轉型等等。

出席年會期間，陳茂波將與IMF和世銀的代表、其他國家政府的官員，以及財金界要員會面。他昨日在網誌表示，這類國際組織年會可以促讓不同地區和經濟體的代表相互認識和增進彼此間的了解，探索更多合作機會。

面對揮之不去的國際地緣政經陰霾，我們始終相信溝通對話、坦誠交流，有助消除誤解、增強相互理解，以至建立互信。 財政司司長陳茂波

圖為2025年4月24日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在美國華盛頓特區舉行記者會。（Reuters）

訪美期間，陳茂波也會與當地主要商會、金融機構和智庫等會面，就當前國際金融及貿易形勢與發展交流看法，並向他們介紹香港的最新發展與優勢。

陳茂波預計於10月19日早上返抵香港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。